Уран - ты просто космос: каким будет новый дом в микрорайоне "Звездный"

В “Звездном” началось строительство дома “Уран”. Располагается он напротив ТРЦ “Тюмень Сити Молл” рядом с домом “Меркурий”, который уже заселен. Сдача дома запланирована на 1 кв. 2023 года.

“Страна Девелопмент” запускает каждый новый дом со своими особенностями. Чем

будет отличаться “Уран”?

- Всего в доме - 5 сквозных парадных. Из дома по теплому переходу можно добраться до крытого отапливаемого паркинга. Двор все так же закрыт от

посторонних и для въезда автомобилей.

- Переменная этажность 12-19-25 этажей сохраняет естественную освещенность двора, и в то же время открывает неповторимые виды из квартир на верхних этажах.

- Из окон со стороны двора будут видны космический пешеходный бульвар и новая школа на 1200 учеников, которая откроется уже этой осенью.

- Среди квартир можно выбрать как классические планировки, так и евроформата с кухней-гостиной. Площади от 19 кв.м до 123 кв.м. В семейных планировках есть варианты с окнами на две стороны.

Главная особенность дома “Уран” - это квартиры двухуровневого формата, так называемые “ситихаусы”, с террасами выходящими на внутренний двор. Вход у этих

квартир отдельный, располагаются они на 1 этаже. Всего таких планировок - 5, площади варьируются от 111 кв.м до 121 кв.м.

Для удобства в “Уране” можно выбрать из двух вариантов отделки: Whitebox - если хочется покреативить, все “грязные” работы уже выполнены вместе с разводкой электричества и отопления, и с ремонтом - если хочется переехать сразу после получения ключей. На выбор предлагается 3 цветовых варианта: светлый, натуральный и темный. На ремонт, кстати, дается гарантия один год.

Цены на квартиры в новом доме начинаются от 2 090 000 рублей.

“Звездный” - это современный микрорайон с новой школой и собственным детским садом по улице Чаркова. Для комфортных прогулок и отдыха жителей есть свой

пешеходный бульвар с космическими детскими аттракционами и спортивными площадками. Территория дворов закрыта для въезда машин. В 5 минутах езды

находится крупный лесопарк им. Гагарина, а за 5 минут пешком можно дойти до крупнейшего торгового комплекса “Тюмень Сити Молл”.

Продажи “Урана” стартуют 1 июля, сейчас открыто раннее бронирование. Успевайте выбрать квартиру по выгодной цене - оставляйте бронь прямо на сайте: https://l.strana.com/q1rbpg или звоните менеджерам “Страна Девелопмент” по

телефону: +7 345 261-30-30.