В тюменские школы внедряется "Сферум"

Соглашение о сотрудничестве в части интеграции платформы "Сферум" в образовательных учреждениях региона в рамках развития цифровой образовательной среды заключили ООО "Цифровое образование" - совместное предприятие ПАО "Ростелеком" и Mail.ruGroup, и департамент образования и науки Тюменской области

Соглашение подписали заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер и генеральный директор ООО "Цифровое образование" Рубен Акопов.

Как сообщает РГ.ru, платформа "Сферум" разработана компанией "Цифровое образование". В марте ее представили министр просвещения Сергей Кравцов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Платформа - часть цифровой образовательной среды, которая создается этими ведомствами в соответствии с постановлением правительства РФ. По приказу Минцифры она включена в реестр отечественного программного обеспечения.

"Сферум" основан на технологиях социальной сети "ВКонтакте", а "Ростелеком" обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Платформой уже успешно используется в более чем 10 тысяч школ РФ, пользователями платформы уже стали свыше 300 тыс. человек.

В ''Сферуме'' используется только сертифицированный контент, который проверен экспертным сообществом. Важно отметить, что родителям не придется беспокоиться о том, что кому-то станут доступны личные данные ребенка, его индивидуальные достижения, цифровое портфолио.