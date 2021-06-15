ЕГЭ по физике сдали 2 тысячи тюменских выпускников

В Тюменской области продолжается основной период сдачи единого государственного экзамена. Выпускники сдали физику и историю.

Экзамен по этим предметам стабильно выбирают около 3000 одиннадцатиклассников региона, более 2000 — по физике и около 1000 — по истории. Физика является вступительным экзаменом для будущих инженеров, нефтяников, проектировщиков, энергетиков, а история — для будущих политологов, археологов, любителей социально-гуманитарных дисциплин.

Резервным днем для сдачи этих экзаменов станет 2 июля.