ЕГЭ по физике сдали 2 тысячи тюменских выпускников

В Тюменской области продолжается основной период сдачи единого государственного экзамена. Выпускники сдали физику и историю.
Экзамен по этим предметам стабильно выбирают около 3000 одиннадцатиклассников региона, более 2000 — по физике и около 1000 — по истории. Физика является вступительным экзаменом для будущих инженеров, нефтяников, проектировщиков, энергетиков, а история — для будущих политологов, археологов, любителей социально-гуманитарных дисциплин.
Резервным днем для сдачи этих экзаменов станет 2 июля.
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