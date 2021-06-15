В Тюмени таксист осужден к шести месяцам колонии за фальшивые водительские права

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего местного жителя. Молодой человек признан виновным в совершении преступления по ч.3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения).

Ночью 1 января 2021 года на улице Луначарского сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки. Полицейские выяснили, что водитель купил водительские права и неофициально подрабатывал в одном из агрегаторов такси. При этом в автошколе молодой человек никогда не обучался.

Суд с учетом судимости назначил ему 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.