Программный комплекс "АУРА" внедрили в ОКБ №2 Тюмени

Областная клиническая больница №2 в Тюмени внедрила в работу программный комплекс "АУРА", который позволяет фиксировать и хранить информацию, связанную с общением сотрудников медицинского учреждения и пациентов.

Программный комплекс работает на базе отечественной операционной системы "Роса". Он необходим для организации контроля качества оказываемых услуг, уровня удовлетворенности посетителей, защиты сотрудников от инсценировки конфликтов.

Широкий функционал комплекса дает возможность использовать его для записи и сохранения диалогов, разбора инцидентов, формирования отчетности. Дополнительно есть возможность построения отчетов о работе системы, анализа записей разговоров на предмет эмоциональных скачков между собеседниками - и идентификацию этих скачков как положительных, нейтральных, негативных, пишет "Мегатюмень".

Модуль, позволяющий записывать и сохранять диалоги, установлен во взрослом приемном отделении ОКБ №2 на рабочих местах врачей, в регистратуре, в процедурных кабинетах. Алгоритм записи и хранения аудиофайлов обеспечивает функционирование системы даже в моменты выхода ПК из локальной сети организации, а разграничение прав доступа обеспечивает сохранность всех диалогов, сообщила исполнительный директор ООО "Анлим-Софт" Александра Кудимова.

"Комплекс позволил получить четкую картину о работе персонала, причинах конфликтных ситуаций, в которых не всегда прав пациент. Аудиозапись приёма пациента не раз помогла нам защитить репутацию специалистов: после прослушивания разговора жалобы у пациентов отпадают сами собой. Оборудование используется и для обучения новых сотрудников коммуникации в стрессовых ситуациях на конкретных примерах", – отметил руководитель службы оказания экстренной и неотложной медицинской помощи ОКБ №2 Антон Терехин.