День йоги пройдет в Тюмени

День йоги состоится 19 июня на территории Яблоневой рощи рядом с Тюменским технопарком. Принять участие могут все желающие старше 18 лет. Регистрация в 9:00.

В программе фестиваля - мастер-классы по различным направлениям йоги от инструкторов ведущих специализированных школ и студий областной столицы и другие активности, сообщили в спортивной школе№ 1 города Тюмени.

По информации департамента по спорту и молодежной политике города Тюмени, последний День йоги в городе проводился летом 2019 года, а в прошлом году мероприятие было отменено из-за пандемии. При этом событие всегда вызывает большой интерес. Ведь йога не только развивает гибкость, приводит мышцы в тонус, оздоравливает все системы организма, но и положительно сказывается на эмоциональном, духовном и психологическом состоянии человека, пишет "Тюменская область сегодня".