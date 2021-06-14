Тюменцам советуют разумно подходить к различным детоксам

Различные детокс диеты набирают популярность среди тюменцев. Считается, что эти программы питания помогают очистить организм от шлаков и грязи, а также похудеть. Однако врачи рекомендуют с осторожностью подходить к такому очищению. Лучше – проконсультироваться со специалистом.

Как рассказала врач-гастроэнтеролог Тюменского кардиологического научного центра, к.м.н. Мария Ляпина, если человек здоров, то функцию очищения берут на себя кишечник, почки и дополнительная помощь не нужна. Эффект от "детоксов" достигается в основном за счет слабительных, желчегонных и мочегонных свойств применяемых препаратов или диет. Популярные детокс-программы "худеем на соках и смузи" - всего лишь модный маркетинговый ход.

"Если принимать такие препараты бездумно, могут возникнуть осложнения. Вообще, искусственное очищение здорового организма не несет пользы, нет ни одного исследования, которое бы доказало положительный эффект и необходимость детокса", - утверждает врач.

Гораздо большую пользу организму принесет правильное питание: нежирные сорта мяса, рыба, овощи, фрукты, зелень, цельнозерновые крупы, кисломолочные продукты, а также физическая активность. Если нет возможности полноценно заниматься спортом, то достаточно проходить не менее 10 тыс. шагов в день, пишет "АиФ - Западная Сибирь".