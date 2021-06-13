Тюмень может продолжить борьбу за лидерство в конкурсе "Город России – 2021"

Продолжается онлайн-конкурс "Город России – 2021". Тюмень находится на 12-ом месте, но может продолжить бороться за попадание в десятку лидеров.

Жители могут проголосовать за областную столицу на праздниках. Так, в январе, благодаря активной поддержке горожан, Тюмень занимала 1-е место.

Уже на протяжении девяти лет общенародным голосованием россияне выбирают самый узнаваемый, привлекательный, символичный российский город. Голосование проходит в течение календарного года, итоги подводят в конце декабря. Для голосования не требуется регистрация, смс- и другие подтверждения, а также плата за участие. Нужно пройти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. Голосовать можно ежедневно, в сутки с одного IP-адреса принимается один голос.

Напомним, в 2020 году Тюмень заняла 18 место, набрав 23 тыс. 440 голосов. В 2021-м - уже собрано около 25 тысяч голосов. Лидером пока является Севастополь, всего в списке 83 города, пишет "Вслух.ру".