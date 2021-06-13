Конкурс на лучшее молодежное подворье проводят в Голышманово

Конкурс "Молодежное подворье – 2021" стартовал в Голышмановском городской округе. Заявки на участие принимают по трем номинациям: самое благоустроенное подворье, лучшие хранители семейных традиций и животноводы.

Как рассказала исполнительный директор благотворительного фонда "Наше время" Ольга Бадрызлова, к участию приглашают семьи, ведущие приусадебное хозяйство, однако супруги должны быть не старше 35 лет. К слову, подобный конкурс "Ветеранское подворье" третий год проводится для людей старшего поколения.

"Решили привлекать молодежь до 35 лет к ведению собственного хозяйства и благоустройству приусадебной территории. К воспитанию детей через труд и к сохранению семейных традиций", - отмечают организаторы.

В финале запланирован праздник для всех участников, где встретятся представители старшего поколения и молодые семьи. Состав жюри один для двух конкурсов. Победителям вручат денежные сертификаты.

Отметим, средства на реализацию проекта "Молодежное подворье – 2021" предоставлены в рамках конкурса поддержки молодежных инициатив Голышмановского городского округа.