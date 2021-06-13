Тобольский музей-заповедник приглашает на мастер-классы

Мастер-классы и другие мероприятия проводит Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, чтобы привлечь посетителей. Ранее здесь завершился фестиваль чая, запланированы мастер-классы по росписи сибирских пряников и ковроткачеству.

Как сообщили в музее, в фестивале чая принимали участие любители ароматного напитка. Мастера чайных дел из Тобольска, Тюмени, Екатеринбурга, Омска и Москвы знакомили гостей с различными сортами чая и традициями его заваривания. Кроме того, можно было сделать ароматные саше и поделки из крапивы, порадовать себя экзотическим узором хной от мастера мехенди.

Записываться на мастер-классы и мероприятия стоит заранее по телефону 8 (3456) 22-37-13. К примеру, на занятиях "Вкусные узоры" в "Дворцовой пряничной" мастера научат всех желающих расписывать сибирские пряники. А в Доме мастеров (ул. Октябрьская, 2) гостей ждут на уникальном мастер-классе по ковроткачеству. Здесь можно не только попробовать свои силы в изготовлении ковров, но и узнать много нового о зарождении коврового промысла в Сибири.