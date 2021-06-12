В честь Дня России тюменцы завели "Хоровод дружбы"

Фото Ирины Ульяновой.

Праздничное мероприятие "Хоровод дружбы", посвященное Дню России, прошло на набережной Туры в областной столице 12 июня. Организатором масштабного праздника выступил Координационный совет национальных объединений Тюменской области при поддержке Комитета по делам национальностей Тюменской области и Федерального агентства по делам национальностей.

Тюменцев и гостей города в этот день радушно встречали на национальных подворьях, развернувшихся у мультицентра "Контора пароходства" и на новой набережной на левом берегу Туры. Желающие могли посетить выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, а также принять участие в национальных играх.

На правом берегу Туры, у "Конторы пароходства", работало девять подворий: гостей встречали казаки, русские, белорусы, украинцы, чеченцы, армяне, корейцы и коренные народы Севера. На новой набережной на один день обосновались с подворьями казахи, узбеки, киргизы, татары, чуваши, молдаване, цыгане и азербайджанцы.

Яркими концертными номерами зрителей радовали и поддерживали атмосферу праздника представители всех национальностей. Участники мастер-классов с удовольствием узнавали о культуре, быте и ремесленных традициях русских, украинцев, казахов, армян и коренных малочисленных народов Севера.

Силу, ловкость и смекалку желающие могли продемонстрировать на интерактивных площадках "Национальные игры народов России". Хозяева площадок предлагали гостям сыграть в казахские "Бес асык", "Асык ату", "Тенге алу", татарски "Яр су", "Очле" "Яулык салыш" и русскую "Веревочка", разучить движения национальных танцев.

Многонациональные праздники традиционно привлекают внимание отдыхающих и горожан. В этот раз одновременное празднование на двух площадках позволило еще большему количеству гостей и жителей Тюмени соприкоснуться и познакомиться с традициями, обычаями, культурой народов, проживающих на территории Тюменской области.

Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов:

День России объединяет всех жителей многонациональной России, кто чувствует связь с богатым культурным и духовным наследием нашей страны, гордится ее историей и традициями. "Хоровод дружбы" и другие проводимые нами мероприятия направлены на укрепление этих связей и способствуют формированию российской гражданской идентичности, межнационального согласия в обществе.