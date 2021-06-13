Тюменцы стали реже покупать автомобили

В Тюмени продажи автомобилей в 2021 году упали на 6% по сравнению с прошлым годом. При этом цены продолжают расти.

Как рассказал управляющий одного из местных банков Александр Хорошев, среди факторов роста цен на авто: инфляция (1,5% с начала года), выросший курс доллара, запланированный утильсбор, который часть производителей уже включили в стоимость, и дефицит автомобилей, который все еще дает о себе знать.

"Если ранее дилеры старались продать как можно больше машин с минимальной маржой, заработав на обслуживании, то сейчас из-за отсутствия или задержек поставок спецпредложений в разы меньше, а цены на авто растут", - пояснил эксперт.

По мнению Александра Хорошева, не стоит затягивать с покупкой автомобиля, потому что цены продолжат расти. По результатам опроса, 56% опрошенных, планирующих покупку авто, собираются оформлять машину в кредит, а 44% респондентов собираются вкладывать сбережения, пишет "Мегатюмень".

По данным Автостат, в рейтинге самых популярных марок держатся пять производителей, на которые приходится почти половина всех покупок в 2021 году. Речь идет о KIA, BMW, TOYOTA, Lada и Hyundai. В Тюмени по итогам первого квартала наиболее популярными автомобилями, которые оформляли в кредит, стали: Cherry, Kia и Hyundai – среди новых и Toyota, KIA, Mercedes Benz – среди авто с пробегом.