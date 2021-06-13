В Тюмени проведут отбор волонтеров на проект "Морфология улиц"

Кэмп для волонтеров от проекта уличного искусства "Морфология улиц" будет проходить в Тюмени 30 июня и 1 июля. Принять участие могут все желающие с опытом в рисовании и медиасфере.

Участников разделят на две группы: рисующие волонтеры и медиаволонтеры. 30 июня первую команду познакомят с терминологией уличной культуры, расскажут о российских и зарубежных фестивалях. Художник Андрей Снег поделится опытом, как из волонтера вырасти до художника-участника "Морфологии улиц". Вторую команду научат основам интервьюирования, информационного стиля текста, а также снимать качественное видео на телефон.

Образовательный блок пройдет в мультицентре "Контора пароходства". Затем будущие волонтеры поедут на завод ДСК-500, где будут рисовать на стенах баллончиками под кураторством организаторов и тюменских художников. 1 июля участники кэмпа примут участие в играх на командообразование, посетят мастер-класс по интуитивному рисованию от Георгия Елаева, художника, издателя, организатора и участника российских и зарубежных выставок и фестивалей. Вечером состоится посвящение в волонтеры.

После кэмпа волонтеры смогут попасть в команду фестиваля и будут работать на объектах: помогут художникам наносить арты и создавать контент про уличное искусство, пишет Moi-portal.ru.

Для участия в кэмпе нужно подать заявку до 21 июня на сайте морфологияулиц.рф.