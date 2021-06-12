Жители Ишима в выходные отпразднуют День России, День города и проведут Ершовский фестиваль

Сразу три праздника подряд отметят в Ишиме: День России, День города и фестиваль "Ершовские дни". Мероприятия пройдут с 12 по 14 июня. На каждом будут соблюдены меры безопасности и необходимые ограничения.

Артисты трех выездных бригад поздравят жителей Ишима с Днем России и Днем города в любимых местах отдыха горожан. Концертные бригады побывают и в жилых микрорайонах Ишима. "Всю неделю учителя и воспитатели проводят праздничные акции, рассказывают детям об истории России, ее государственной символике, вместе с воспитанниками оформляют пришкольные лагеря и детсады. С самого утра 12 июня из окон учреждений и организаций Ишима будет звучать музыка. Музеи, библиотеки и спортивные центры организуют работу площадок на открытом воздухе", – рассказал заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

На фестивале "Ершовские дни" 13 июня ишимцы смогут посетить встречу с известным художником Никасом Сафроновым, советским биатлонистом и олимпийским чемпионом Александром Тихоновым, российским космонавтом, Героем России Сергеем Залётиным и актером Сергеем Шолоховым.

Вечером для всех желающих в уличном кинотеатре на площади у СК "Локомотив" покажут мультфильм "Конек-горбунок".

Горожан ждет разнообразная культурная программа: выступление духового оркестра, пленэр "Я рисую Россию" и праздничный концерт. Музейщики в этот день откроют три новых выставки в Арт-галерее. На родине великого сказочника в селе Ершово откроют сразу два музея "Отчий дом Петра Ершова" и "Иванушки Петровича Д.". Также пройдет телемост с потомками Петра Ершова в онлайн-режиме.

Кроме того, состоится награждение победителей пятнадцатой Международной литературной премии им. Петра Ершова за произведения для детей и юношества, которое собирались провести в 2020 году, но перенесли из-за пандемии, пишет ИА "Тюменская линия".