Акцию "Безопасное лето" проведут на дорогах Тюмени

Сотрудники ГИБДД Тюменской области проведут мероприятия в рамках проекта "Безопасное лето". Уроки дорожной безопасности, пешеходные экскурсии по безопасным маршрутам и велофлешмобы пройдут в каждом муниципалитете области.

Мероприятия проекта "Безопасное лето" направлены на снижение детского дорожного травматизма. Особое внимание автоинспекторы уделят контролю над движением детей по дорогам в Тюмени и Тобольске, где в мае и начале июня зафиксировано больше всего ДТП с детьми.

По информации Госавтоинспекции Тюменской области, в областном центре юные участники движения чаще всего попадают в дорожные аварии вечером: с 17 до 19 часов, а самыми аварийными для юных пешеходов днями в этом году стали вторник и четверг. Об этом сотрудники ГИБДД поговорят с родителями юных тюменцев во время проведения акций.