В Тюменской области вынесли приговор грибнику, устроившему два лесных пожара

Армизонский районный суд Тюменской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-летнего жителя села Раздолье Армизонского района. Мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, c причинением крупного ущерба).

Днем 15 октября 2020 года сельский житель отправился в лес за опятами. Вечером он развел костер и пошел за валежником. От костра загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на сосны.

18 октября грибник собирал грузди и решил заночевать в лесу. Он развел костер и лег спать. Утром проснулся от сильного задымления и покинул место происшествия.

В результате двух пожаров были уничтожены и повреждены сосны на площади 7,9 га. Общий размер ущерба, причиненного природе, составил более 770 тыс. рублей.

Суд назначил подсудимому 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, а также взыскал с него в пользу регионального департамента лесного комплекса всю сумму причиненного ущерба.