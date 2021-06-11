Юных тиктокеров ждут на смене в детском центре "Ступеньки"

Фото: детский центр «Ступеньки»

Лето уже вовсю идет, а вы так и не придумали, как занять своего ребенка? Детский центр "Ступеньки" знает, что нужно делать!

На базе "Ступенек" все лето устраивают увлекательные программы. Каждая из них уникальна и неповторима.

Ближайшая летняя смена "Tik Tok Звезды" для детей от 8 до 11 лет пройдет с 21 июня по 2 июля. На ней ребята смогут стать настоящими звездочками!

Отряд вместе с наставниками научится придумывать контент, снимать и обрабатывать ролики, правильно позировать и стильно одеваться. Родителям не стоит переживать – ребенок будет проводить в телефоне не более 1 часа в день!

Только на этой смене для участников пройдут уникальные мастер-классы. Например, позировать для фотографии будущих звезд научит известная модель, "Миссис Российская красавица", "Миссис Тюмень" Ирина Егорова.

11 июня - последний день до повышения цен. Успейте записаться на "Tik Tok Звезды" за 13 000 рублей. Однако поторопитесь, с каждым часом мест становится все меньше! С 14 июня цена будет 14 000. Подробности на сайте.

Для приобретения места звоните по телефону +7 (3452) 500-908.