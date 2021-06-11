ТОП мероприятий на праздничные выходные 12 — 14 июня

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию ТОП мероприятий на ближайшие выходные. Нас ожидает много интересных событий: путешествия, концерты, мастер-классы, спектакли, праздничные мероприятия, спортивные соревнования, онлайн-трансляции.

Выставочный проект "Пряный аромат" (0+)

На выставке представлены работы тюменской художницы Жанны Алиповой. Главная тема работ – цветочные композиции. Работы делятся на два направления. Часть работ продолжает серию ранее начатого цикла "Геометрия цвета", где прослеживается условность изображаемого на полотне, напоминающего отчасти кубистическую живопись. Вторая – выполнена в смешанной технике мастихиновой живописи рельефным способом практически без использования кистей. Изображение, выполненное с применением текстурной пасты для создания объема на холсте, создает эффект света и тени при боковом точечном освещении в интерьере. Эти два направления объединяет изображение цветов в вазах, либо растущих в естественных условиях. Выставка работает в рамках проекта "Наверх с художником".

Когда: по 5 сентября

Где: музейный комплекс им. И. Я. Словцова, ул. Советская, 63, лестница А

Вход свободный

Мастер-класс "Проделки-самоделки" (6+)

Гости окажутся в настоящей мастерской по созданию очаровательных птиц. Участникам потребуется лишь немного ловкости и воображения, чтобы картонная сова начала хлопать крыльями и моргать, ведь лесной обитатель выставки "Окно в природу" смотрит с ветки и очень ждёт, когда же юные изобретатели придут с ним поиграть. Продолжительность мастер-класса - 30 минут. Тел. для записи: 8 (3452) 46-11-59.

Когда: ежедневно с 11:00 до 20:00 по предварительной записи

Где: музей "Городская Дума", ул. Ленина, 2

Стоимость: 100 рублей с человека

Детская уличная площадка "Лето с пользой" (0+)

Музей "Городская Дума" приглашает детей и их родителей принять участие в увлекательной уличной игровой программе. С 5 июня в городе начнет работу площадка "Лето с пользой", на которой каждый летний месяц тюменцев будет ждать новое интересное мероприятие. В июне гости музея отправятся в "Путешествие mix". Переходя от станции к станции, ребята узнают о знаковых событиях города, страны и мира в занимательной форме. Вместе с профессором Снимкиным и Ученой Совой юные тюменцы посоревнуются в подвижных играх, а также знании мультфильмов и сказок. Темой июля станет "Сюрприз для города детства", а в августе ребят ждёт "День удивительных открытий". Продолжительность мероприятий - 60 минут. Приглашаются дети в возрасте от 5 до 9 лет. Подробнее по тел.: 8 (3452) 46-11-59.

Когда: с 5 июня в течение лета по субботам и воскресеньям в 15:00

Где: музей "Городская Дума", ул. Ленина, 2

Вход свободный

Выставочный проект "Прогулки по Тюмени" (0+)

В 2021 году город Тюмень отмечает 435-летний юбилей. Каким был наш город в прошлом? Как выглядели его улицы и площади? Как изменилась его живописная панорама, архитектурный облик, характер сегодня? Каким он станет он в будущем? Выставочный проект "Прогулки по Тюмени" объединяет художников нескольких поколений, различных стилистических и жанровых ориентаций. На выставке представлены экспонаты из фондов ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" и привлеченных фондов. Подробности - по тел. 8 (3452) 45-35-90.

Когда: по 29 августа

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63

Выставка "Изотерия" (0+)

Выставочный проект, демонстрирующий зрителю работы тюменской художницы Алены Изотовой. Главные темы работ, представленных на выставке – окружающее пространство и природа, выраженные через призму неповторимого, взгляда художницы, реализованного в авторской разработке – технике неогобелена. Материал, используемый для создания неогобеленов, – акриловая пряжа.

Когда: по 29 августа

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63, лестница Б

Вход свободный

Акция "Мой подарок ко Дню города - 435 км" (6+)

С 1 июня по 31 июля тюменцы могут присоединиться к физкультурно-оздоровительной акции, посвященной 435-летию нашего города. Для участия нужно: подать заявку организаторам, регулярно на протяжении двух месяцев совершать пешие походы, походы в формате северной ходьбы, забеги и даже поездки на велосипедах и самокатах, фиксировать результаты с помощью любого гаджета, к завершению акции - 31 июля - иметь в своем активе 435 км! Подать заявку можно сообщением или с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp по номеру 8-922-004-90-57. Все участники акции, преодолевшие заветные 435 км, будут награждены памятными сертификатами и сувенирами. Подробнее

Когда: по 31 июля

Где: на территории города Тюмени

Бесплатно

Акция "435 строчек о Тюмени" (0+)

Стать участником акции — просто! Запишите видео чтения стихотворения или отрывка длительностью не более двух минут и опубликуйте его на своей личной странице в социальных сетях с хэштегом #435строчекоТюмени. Стихотворение можно выбрать в разделе "Стихи и песни о Тюмени" на сайте "Электронная библиотека тюменского писателя". Видео также можно отправить с помощью опции "Предложить новость" в одну из библиотечных групп во ВКонтакте: "Библиотеки Тюмени", "Библио К.О.Т.", "Библиотечный центр для молодёжи", "Пушкинка", "Библиотека № 4", "Библиотека № 16", "Литературный лицей" или на электронную почту одной из библиотек. Поэтическое поздравление можно записать самому, с семьей или друзьями. Все участники онлайн-акции получат электронные дипломы.

Когда: по 31 июля

Где: онлайн

Участие бесплатное

Выставка "Открытая коллекция" (6+)

В Тюмени 14 мая открылась выставка "Открытая коллекция" из собрания музея современного искусства "ПЕРММ". Выставка организована при поддержке министерства культуры Пермского края и правительства Тюменской области и проводится в рамках национального проекта "Культура". Экспозиция включает в себя 120 произведений тридцати трех художников. Основой "Открытой коллекции" стали работы авторов, принявших участие в выставке современного искусства "Русское бедное", которая прошла в 2008 году.

Когда: по 18 июля

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63

Вход свободный

Выставка "Куклы мира" (0+)

На выставке представлено около 250 кукол более чем из 100 стран мира. Выставка открывает посетителям музея яркий, разнообразный мир кукол разных народов, обращая внимание на то, что, несмотря на различия, всех людей на земле объединяют невидимые культурные связи. Все куклы являются частью коллекции Натальи Гончаренко. Подробности по телефону: 8 (3452) 46-49-63.

Когда: до 30 июня

Где: музей "Усадьба Колокольниковых", ул. Республики, 18

Стоимость: 150 рублей (взрослый билет), 100 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров)

Детская выставка рисунков "Мир зверей" (0+)

Приходите и узнайте, как дети видят мир животных на нашей выставке! 47 работ на тему "Животные" от наших юных и талантливых художников. Тел.: 8 (3452) 52-08-48.

Когда: до 30 июня

Где: детская библиотека им. К. Я. Лагунова, ул. Тульская, 4

Вход свободный

Спектакль play-book |общее место (16+)

|общее место| — персональный спектакль для одного зрителя, воссоздающий личную психогеографию художниц. Все события, персонажи и декорации спектакля помещены в бумажную книгу. На ее страницах размещаются тактильно-ощутимые тропы, которые зритель сможет пройти в любое удобное ему время и месте. Каждый подобный playbook уникален: вы не можете до конца знать, какой именно экземпляр вы получите. Возможно, это окажется автофикшн-пейзаж детства Полины, или цифровой ландшафт рабочего стола Элины. Маршрут спектакля может оказаться неожиданным, но ведь непредсказуемость и есть самое ценное в любом путешествии?

Билеты

Когда: ежедневно до 22 июня в 14:00, 17:00, 19:00

Где: книжный магазин "Никто не спит", ул. 8 Марта, 2 к. 1

Стоимость: 500 рублей

XI фестиваль документального кино "КинЗА" (6+)

Автономная некоммерческая организация содействия развитию кинопросвещения "КИНЗА" с 2008 года организует в Тюмени фестиваль документального кино "КинЗА". Кинофестиваль является культурно-образовательным просветительским проектом. "КинЗА" предлагает зрителю лучшее из того, что было показано на ведущих фестивалях документального кино России. Расписание фестивальных показов на каждой площадке и другую информацию можно узнать в официальной группе ВКонтакте

Когда: показы по 19 июня

Где: 11 площадок

Вход свободный

Выставка "Думы" к юбилею мастера Санаева С. Ю. (0+)

Персональная выставка Сергея Санаева, строго придерживающегося в своих работах традиционных для Тобольского промысла тем и пластических решений, будет эталонной, напоминающей зрителю о том, какой именно была и должна остаться Тобольская резная кость — без кича и неоднозначных экспериментов с темами, материалами и композицией, ставших столь популярными в среде современных косторезов. На выставке представлены работы автора, из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения и частного собрания коллекционера Лаврентьева Е.А. (г. Москва), в которых отражена русская тематика, анимализм, традиционный быт и мифология народов севера. Выставка приурочена к 60-летию мастера и 40-летию его творческой деятельности.

Когда: по 18 июня

Где: музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63

Вход свободный

Этнофестиваль "Небо и земля" (0+)

Пять дней музыки, развития, творчества с семьей и друзьями - отличный отпуск, который запомнится вам надолго! Программа фестиваля состоит из 400 развивающих семинаров и мастер-классов по направлениям: здоровье, отношения, развитие, рукоделие, традиции народов мира, танцы, йога и многим другим. Чтобы провести эти занятия, приглашены мастера и спикеры со всей России. Музыкальная программа Этнофеста - это 50 концертов тюменских, российских и зарубежных артистов, а также грандиозное огненное шоу “Ворожба” от театра огня HELIOS. Хедлайнеры Этнофеста-2021: столичные группы Калинов мост, Якруна и Odnono, тюменские группы GILEAD и AETERNA. На территории экополиса можно разместиться в одном из палаточных городков. Для обогрева и тепла будут установлены уличные каменные печи, откроется банно-массажный квартал. Напомним, что вся территория обработана от клещей. Питание гостей будет организовано в столовых, чайных и уличных кафе. Этот фестиваль будет заключительным по решению организаторов, поэтому не упускайте возможность насладиться радушием и волшебством этого события. Приезжайте с семьёй и друзьями!

Программа:

Когда: 10 - 14 июня

Где: экополис "Фестивальный", д. Песьянка

Стоимость: от 2750 рублей

Автобусная экскурсия "Тобольск + Абалак" (12+)

Почему нужно ехать в Тобольск? Первые каменные храмы Сибири, первый театр, первая типография – все это появилось в Тобольске. Это родной город Д. Менделеева, А. Алябьева, В. Перова, Б. Грабовского. Каменный кремль и Тюремный замок – это также страницы истории бывшей столицы Сибири.

Программа экскурсии:

07:30 – выезд в Тобольск (250 км), включая увлекательный рассказ экскурсовода, посещение Свято-Знаменского мужского монастыря с чудотворной иконой Абалакской Божией Матери в с. Абалак, свободное время.

За дополнительную плату: поездка в туркомплекс "Абалак" (50 руб./чел.), обед, обзорная экскурсия по Тобольску с посещением сквера Ершова, Тобольского кремля, в том числе Софийско-Успенского собора и смотровой площадки.

18:00 – отъезд в Тюмень (по дороге – просмотр фильмов).

22:30 – ориентировочное прибытие в Тюмень.

Когда: 12 июня в 07:15

Где: сбор на остановке "Гостиница "Восток"", ул. Республики, 159

Стоимость: взрослый – 2 600 рублей, детский – 2 500 рублей

Онлайн-мероприятия Тюменского концертно-театрального объединения, посвященные Дню России

12 июня мы празднуем государственный праздник – День России. Тюменское концертно-театральное подготовило ряд онлайн-мероприятий, прославляющих историю и культуру нашей страны. Предлагаем вашему внимаю обзор праздничных проектов, которые можно увидеть в сети Интернет

День России в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (0+)

Программа

Оздоровительный цигун в проекте "Спортивный заряд" (18+)

Инструкторы Всероссийской федерации цигун в течение летних месяцев будут знакомить вас с уникальной практикой оздоровительного цигун! Мы будем проводить для вас занятия на трёх площадках города (у баннера #Спортивныйзаряд) и постараемся охватить своим вниманием всех желающих оздоровиться и наполниться энергией Ци!

Расписание:

- инструктор Лидия Жижина (тел. 8-904-461-91-50), сквер Депутатов (ул. Олимпийская) - понедельник, среда, пятница в 7:00, старт - 7 июня;

- инструктор Наталья Журавлёва (тел. 8-919-924-09-41), парк им. Гагарина, суббота в 9:00, старт - 12 июня;

- инструктор Римма Красникова (тел. 8-912-926-10-65), сквер 30-летия Победы (ул. Судостроителей), воскресенье в 9.00, старт - 13 июня.

Когда и где: по расписанию

Стоимость: бесплатно

parkrun Затюменский (16+)

Это пятикилометровый забег на время. Необходимо зарегистрироваться и взять с собой распечатанную копию своего штрих-кода. Если вы придёте без штрих-кода, ваш результат не будет учтён.

Справки: тел. 8 (912) 397-77-07

Когда: каждую субботу в 9.00

Где: парк Затюменский (ул. Оловянникова, 18, зона воркаут)

Стоимость: бесплатно

Велогонка (18+)

Традиционный велофестиваль, ежегодно проходивший в Тюмени в День России 12 июня, в этом году не состоится из-за ограничений, действующих в регионе для предупреждения распространения COVID-19. Гонки на 10 и 40 км стартуют в окрестностях центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Гонка-критериум на 20 км состоится 12 июня в Тюмени на ул. Уездной на участке от ул. Престольной до ул. Губернской, на время велогонки 12 июня с 9 до 16 часов движение автотранспорта перекроют.

Когда: 12 июня в 9:00

Где: ул. Уездная

Зимний бардовский фестиваль (6+)

Зимний бардовский фестиваль в г. Тюмени (им. Н.Старченкова) является одним из самых заметных фестивалей авторской песни в УрФО , направленным на популяризацию жанра авторской песни, творчества исполнителей в этом жанре, поэтов и ансамблей, и актуализацию отечественной песенной культуры в российском социокультурном пространстве. До 2010 года фестиваль носил название "Зимнего Грушинского в г. Тюмени". Подробнее

Когда: 12 – 14 июня

Где: Тюменская набережная, сцена возле мультицентра "Контора пароходства", ул. 25 лет Октября, 23а, стр. 1)

Стоимость: вход свободный

Спектакль "Мойдодыр" (0+)

Один Классик сказал, что в человеке должно быть в с ё прекрасно. Но ведь надо с чего-то начинать?! Хотя бы с того, что умываться по утрам и вечерам. Ведь так делают все: и мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки. А ещё так велит поступать сам Великий Умывальник, знаменитый Мойдодыр, умывальников Начальник и мочалок Командир. И тем, кто его ослушается, грозит серьёзная головомойка. Впрочем, вы все это хорошо знаете, потому что читали сказку Корнея Ивановича Чуковского. Ну, а теперь вы имеете возможность посмотреть эту сказку в Тюменском театре кукол! В спектакле звучит классическая, джазовая и популярная музыка в исполнении ансамбля медных духовых инструментов Новосибирской филармонии "Сибирский брасс".

Когда: 12 июня в 10:00

Где: Тюменский театр кукол, ул. Кирова, 36

Стоимость: 350 – 400 рублей

Концерт "Люблю тебя, моя Россия!" (0+)

Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова под руководством главного дирижера В.И. Лавришина подготовил новую программу, посвященную Дню России. Популярные инструментальные пьесы в звучании русских народных инструментов, старинные романсы и песни современных композиторов в исполнении солиста Михаила Шепеленко, прекрасная народная музыка станут настоящим подарком для жителей и гостей города.

Когда: 12 июня в 10:00

Где: ДК "Водник", ул. Судоремонтная, 1а

Вход свободный

Спектакль "Ёжик, Медвежонок и дырпыр" (6+)

Сказка для самых маленьких. Рекомендованный возраст для просмотра - от 4 до 8 лет. Ёжик и Медвежонок - отличные друзья. Ёжик и Медвежонок любят ходить друг другу в гости и пить чай. К Ёжику и Медвежонку не редко приходят необычные посетители, и часто Ёжика и Медвежонка увлекают необыкновенные идеи. В лесу Ёжика и Медвежонка появляются Солнечные зайчики , Ромашки и многое, от чего захватывает дух, а на небе Ёжика и Медвежонка звёзды должны быть обязательно чистыми. У Ёжика и Медвежонка есть друг Заяц, которому тоже снятся удивительные сны.

Когда: 12 июня в 10:30

Где: Молодежный театр имени В.С. Загоруйко "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 250 рублей

XIV фестиваль народного творчества "Березка" (0+)

На сцене выступят коллективы города Тюмени и Тюменской области. Вокал, хореография, декоративно-прикладное творчество - всё будет посвящено народной культуре.

Когда: 12 июня в 11:00

Где: на уличной площади ДК "Водник", ул. Судоремонтная, 1а

Вход свободный

Спектакль "Конёк-Горбунок" (6+)

В сказке нашего знаменитого земляка Петра Ершова Иван-дурак – настоящий герой, скромный, обаятельный, не ленивый, любознательный, красоту ценить умеет. И ещё, он - очень обаятельный. Хорошие люди его любят, в чудесных приключениях ему помогают диковинные существа, всё ему удаётся! Главный помощник Ивана – Конёк-горбунок, хоть и неказист, да ради дружбы на всё пойдёт, а в беде не бросит. Таких днём с огнём не найдёшь – он из той же волшебной стихии, что и Жар-птица, Царь-девица, Рыба-кит. Ведомы ему и природные, и сказочные тайны. Иван относится к нему, как равному, как к истинному другу, потому и вознаграждён щедро.

Когда: 12 июня в 12:00

Где: Тюменский театр кукол, ул. Кирова, 36

Стоимость: 200 – 500 рублей

Турнир по текболу в Тюмени (6+)

В День России на площади 400-летия Тюмени состоится турнир по текболу для людей с особенностями здоровья. В нем примут участие тюменские сообщества людей с ОВЗ и профессиональные спортсмены. Текбол - это игра мячом, появившаяся в 2014 году и напоминающая настольный теннис. Игра проходит на искривленном столе. Ее цель - забить мяч, похожий на футбольный, на сторону соперника за три касания без помощи рук. Перед игрой футболисты ФК "Тюмень" проведут мастер-класс для участников соревнований. Организатор турнира – тюменец Шамиль Герейханов. В апреле 2021 года он представил проект "Текбол для всех" на региональном конкурсе проектов и получил финансирование на его реализацию.

Когда: 12 июня в 13:00

Где: площадь 400-летия Тюмени

Вход свободный

День России в историческом парке (6+)

На мероприятиях праздничной программы вам предстоит защитить Русь от захватчиков, узнать, что такое стяг, кто изобрел российский триколор, когда появился гимн у нашей страны и многое другое! Помимо этого, для посетителей Исторического парка будут открыты постоянные экспозиции, посвящённые истории России с древнейших времён до наших дней и временная выставка "Через тернии в космос" на которой можно узнать о вкладе нашей страны в развитие космоса. Необходима предварительная запись на мероприятия по номеру +7 (3452) 68-11-11. Программа

Когда: 12 июня с 13:00

Где: исторический парк "Россия — моя история", ул. Орджоникидзе, 47

Семейное мероприятие "Вокруг Земли" (6+)

Исследователи Земли приглашают отправиться в кругосветный поход и посмотреть, как велика планета, на которой мы живем! На базе выставки "Куклы мира", участников ждет программа с веселыми заданиями, загадками, играми и мастер-класс по изготовлению национальной̆ куколки. Идем исследовать мир вместе? Действует обязательная предварительная запись: 8 (3452) 46-49-63.

Когда: 12 июня в 14:00

Где: музей "Усадьба Колокольниковых", ул. Республики, 20

Стоимость: 100 руб./чел.

Экскурсия "Кладбища и склепы старой Тюмени" (12+)

Единственная в Тюмени экскурсия по кладбищам. На ней вы узнаете о типах захоронения в старой и новой Тюмени, об известных кладбищах города, об устройстве семейных склепов. На экскурсии речь также пойдет о памяти и о культуре посещения городских кладбищ, некрополей и других захоронений. Передвижение между кладбищами и некрополями проходит в автобусе. Количество участников в группе - до 18 человек. Продолжительность - 3 часа.

Бронирование — по телефону: 8-982-924-44-72 (Viber, Whatsapp).

Когда: 12 июня в 14:00

Где: экскурсионное бюро "ТурКонтора", ул. Перекопская, 5 (дом В. И. Перевалова)

Стоимость: 700 – 800 рублей

Музыкальный лекторий "Лето в цветах" (6+)

В основе серии музыкальных лекториев под общим названием "Жизнь музыки" лежат вопросы взаимодействия разных видов искусства: музыки, литературы, театра, кино и живописи. Музыкальный лекторий "Лето в цветах" затрагивает вопросы смысла и функций искусства в жизни общества и человека. В первом отделении прозвучит танцевальная музыка: вальсы, польки, галоп, менуэт - калейдоскоп лёгких жанров, объединенных темой концерта на открытом воздухе. Фортепианный дуэт ТГИК предлагает слушателям перенестись в парк, где со сцены летнего театра звучат мелодии Луиджи Боккерини, Александра Бородина, Сергея Рахманинова, Андрея Петрова, Сергея Халаимова, Владимира Соловьева. Во втором отделении прозвучит "Романс" Сергея Рахманинова. Завершат концерт самые известные мелодии о любви, объединенные в попурри Натальи Капитановой "История любви" из цикла "Музыкальное рандеву". Параллельно с волшебной музыкой на экранах будет транслироваться феерическая фантазия из девяти художественных фильмов. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам: 8 (3452) 45-35-90 или 8 (929) 266-73-72.

Когда: 12 июня в 15:00

Где: музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63

Вход свободный

Акция "Поющий автобус" (0+)

Центр культуры и искусства "Современник" проведет акцию в автобусах Тюмени – СПОЕМ РОССИИ ВМЕСТЕ!!! На каждом маршруте ведущими, совместно с пассажирами будет исполнено 2 песни о Родине, о России, о бескрайних просторах нашей страны. Буквально пара остановок - и все присутствующие зарядятся духом праздника и патриотизмом. Видеоролики и фото будут размещены в социальных сетях учреждения.

Когда: 12 июня в 15:00

Где: городской транспорт Тюмени

Цирковое представление "Тропик-шоу" (0+)

Красота и магия востока! Цирковая программа под руководством Тиграна Акопяна. В программе – животные из Африки, Америки, Евразии: бегемот, носухи, обезьяны, лама, пони, верблюды, дикобразы, французские болонки и бобтейлы. Своё мастерство продемонстрируют дрессировщики, жонглеры, воздушные гимнасты, акробат на "Колесе риска", акробаты на роликах, акробаты на батуте. Добро пожаловать за невероятными эмоциями в Тюменский цирк!

Когда: 12 июня в 16:00 и 13 июня в 13:00, 17:00

Где: Тюменский государственный цирк, ул. Первомайская, 15

Стоимость: 700 – 1500 рублей

Мюзикл "#СчастливымБуду" (6+)

Мюзикл "#СчастливымБуду" – поэтичная притча о главном для каждого из нас: о выборе жизненного пути, о силе любви и поддержки. Это история о подростке, который не может хорошо учиться, остается на второй год и не находит поддержки ни у учителей, ни у родителей. Верить в ребенка продолжают только бабушка и дедушка, раскрывая секрет счастливой жизни.

Билеты

Когда: 12 июня в 18:00

Где: МТЦ "Космос", ул. Республики, 165а

Стоимость: 300 рублей

Спектакль "Ханума" (12+)

"Ханума" – это классическая комедия-водевиль, яркий и легкий спектакль, способный поднять самое плохое настроение! Как в любом водевиле, зритель станет свидетелем веселой запутанной интриги. Две свахи, Ханума и Кабато, закручивают историю с женитьбой когда-то богатого, но разорившегося князя Вано Пантиашвили. А если к этому прибавить молодого влюбленного учителя, честолюбивого купца с мечтою о княжеском гербе, его красавицу-дочку и хитроумного приказчика?! Такой запутанный клубок под силу распутать только лучшей свахе Авлабара! Зажигательные грузинские танцы и тосты, яркие костюмы, "живой" вокал, шутки, смех – все это наша "Ханума"! Авторы: Владимир Константинов и Борис Рацер по мотивам пьесы Авксентия Цагарели. Режиссер-постановщик и балетмейстер – Николай Реутов.

Когда: 12 июня в 18:00

Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 300 - 1200 рублей

Спектакль "Угонщица" (16+)

В одном из местных изданий вышла статья о том, как две пенсионерки угнали трамвай из депо и вывели его на маршрут. Одна вела трамвай, вторая продавала билеты. Собрав за "смену" приличную сумму они бросили угнанный трамвай, купили спиртные напитки и пирожки на закуску. После чего продолжили радоваться жизни в одном из дворов, где их и схватила полиция. Эту заметку и прочитали героини пьесы "Угонщица". И когда они узнают, что новость об угоне трамвая оказалась фейком и чьей-то шуткой... Они решают взаправду угнать трамвай! Тем паче, что в прошлом обе они работали в трамвайном депо. Получилось у них или нет, и как это было? Это вы узнаете, посмотрев спектакль!

Когда: 12 июня в 18:00

Где: Молодежный театр имени В.С. Загоруйко "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 500 рублей

Аудиотур "Форест Джамп" (6+)

Спорим, ты никогда не был на дискотеке в парке? Аудиотур "Форест Джамп" – это часовая танцевальная прогулка в Гилевской роще. Чтобы стать его участником необходимо только прийти в назначенное место и время, надеть удобную обувь и захватить хорошее настроение. Ты получаешь наушники и под руководством гида начинаешь музыкальное приключение. Тут не нужно уметь петь и танцевать, все движения просты, их тебе покажет гид. Просто веселись, повторяй и двигайся по маршруту.

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Когда: 12 и 13 июня в 18:00

Где: Гилевская роща, центральный вход (за автобусной остановкой "Гилевская роща")

Стоимость: 700 рублей

Концерт "Люблю тебя, сибирская земля" (6+)

Коллектив ансамбля народного танца "Зори Тюмени" – один из тех российских коллективов, которые служат сохранению национальных духовных богатств страны, бережно относясь к национальной самобытности народного танцевального искусства. В композициях, которые представляет коллектив в программе, органично сочетаются лучшие традиции народной хореографии с современными тенденциями и направлениями. Яркая национальная образность танцев, прекрасные костюмы, народные мелодии – слагаемые тех композиций, которые вызывают у зрителя чувство гордости за культуру своей страны. Художественные руководители "Зори Тюмени" – заслуженные работники культуры России Галина и Валерий Арцер. Балетмейстер-постановщик – заслуженный артист РФ Валерий В. Арцер Руководитель детской хореографической студии ГАНТ "Зори Тюмени" - Александр Арцер.

Когда: 12 июня в 19:00

Где: Тюменская филармония, ул. Республики, 34

Стоимость: 400 - 800 рублей

МЭВЛ (12+)

Молодой белорусский исполнитель Мэвл в Тюмени! Автор хитов "Патамушка", "Холодок" и "Магнитола", которые попали в ТОП сразу после выхода! Его имя всё чаще появляется на страницах журналов и в лентах соцсетей. Молодой музыкант находится на пороге большого успеха и претендует на звание одного из самых ярких артистов года.

Билеты

Когда: 12 июня в 19:00

Где: Дом Печати, ул. Осипенко, 81

Стоимость: 1200 рублей

Праздничная программа "Родина моя" (0+)

12 июня — государственный праздник нашей страны. Он носит гордое название — День России. Многие россияне, что интересно, также называют 12 июня Днем независимости. В этот день гости концерта узнают историю возникновения этого замечательно и по истине торжественного праздника, а также смогут посмотреть на выступления творческих коллективов дома культуры "Поиск и принять участие в конкурсах и играх от весёлых ведущих. В завершении праздничной программы состоится викторина на знание истории нашей страны.

Когда: 12 июня в 19:00

Где: дом культуры "Поиск", ул. Александра Пушкина, 10

Вход свободный

Премьера спектакля "Бог ездит на велосипеде" (16+)

В эту субботу у нас премьера "Бог ездит на велосипеде". Пьесу написали Ирина Васьковская и Дарья Уткина. Пьеса про девочку-подростка, которая ходит к психологу. Да, современные дети - они такие. Возрастной ценз у пьесы - 14+. Собственно, у нас там и играют сами подростки. Если что, "Кристя" из "Я не вернусь" там точно участвует. Так что фанаты, всем кто рыдал в финале того спектакля, вам прям должна зайти и эта пьеса. Бронируйте места тут

Когда: 12 июня в 19:00

Где: центр современной драматургии "Чёткий театр", ул. Перекопская, 5

Стоимость: 350 рублей

Показ фильма "Усатый нянь" (0+)

Фильм "Усатый нянь" (1977 г.) - поучительная музыкальная комедия режиссера Владимира Грамматикова. Молодой человек, лоботряс-допризывник Кеша, не способен надолго задержаться ни на одной работе. Ну никак не хочет он превращаться во взрослого человека! И вот он становится объектом смелого эксперимента: его берут на работу в детский сад. Расстаться с детством ему помогут дети...

Когда: 12 июня в 19:00

Где: арт-пространстве возле "Конторы пароходства", ул. 25 Октября, 23а, стр. 1

Вход свободный

Концерт JAILBREAK (18+)

Всем привет! На связи JAILBREAK! Не так давно мы после долгого перерыва снова вышли из кулуаров реп-точек, выступив на крутом фесте, собравшем всю прогрессивную общественность города - на сцене и в зале. Однако, сжатые плотными рамками лайн-апа, мы, к сожалению, не смогли представить вам всю нашу программу, и теперь хотим исправить это в баре UNDER на нашем сольном мероприятии 12 июня 2021 года от РХ. Ждём всех наших людей! Будет ФАЯ!

Телефон для связи: 8 -922-070-28-90

Когда: 12 июня в 21:00

Где: бар Under ул. Свердлова, 5, к 2

Стоимость: 100 рублей

Вечеринка "Клуб романтики" (18+)

Клуб романтики - это та самая туса, когда плохие девочки превращаются в шальных императриц, а плохие парни делают вид, что шарят за Soda Luv. Двери клуба с музыкой из Тик-Тока, с бэнгерами современности и минувших 2000-ых, открыты с 22:00 и до самого утра для тех, кому не стыдно за свой попит! С 22:00 до 22:30 - шампанское для всех БЕСПЛАТНО! DJ: СЛЕЗА, ВИЖУВАС, OUTLAW. Обязательно наличие документов, удостоверяющих возраст!

Когда: 12 июня в 22:00

Где: Дом Печати, ул. Осипенко, 81

Стоимость: до 02:00 - вход бесплатный, после 02:00 – 250 рублей

Спектакль "Дюймовочка" (0+)

Чуть только появившуюся на свет из цветка Дюймовочку сразу настигнут большие неприятности. Её похитят Лягушки, спасут Рыбы, унесут на своих широких спинах Жуки, старый слепой Крот захочет женить её на себе, но благодаря своей красоте и доброму сердцу, Дюймовочка обретёт дом на цветочной поляне и друзей-эльфов, которые подарят ей прозрачные крылышки.

Когда: 13 июня в 10:00

Где: Тюменский театр кукол, ул. Кирова, 36

Стоимость: 300 рублей

Ралли Классических Автомобилей "ОлдМоторс" 2021 (18+)

Ралли классических автомобилей "ОлдМоторс" — ежегодное событие, на которое собираются владельцы ретро-машин из Тюмени, соседних областей и, даже, из ближнего зарубежья! Это самое массовое мероприятие с участием ретро-автомобилей в Тюменской области. Суть ралли 3 категории ("штурманское" или "любительское" ралли) — проехать по легенде заданный маршрут ровно за отведенное время. К участию допускаются только ретро-автомобили. Класса два - Исторический и свободный. Исторический - только оригинальные авто до 1985 г.в. (с некоторыми исключениями в ту или иную сторону по году выпуска), свободный - те же авто, имеющие серьезные изменения (силовая часть, внешний вид) а так же кастомы, стилистически вписывающиеся в рамки мероприятия. При большом количестве заявок исторический класс будет поделен на ретро (до 1970) и классику (1970-1985).

Информация

Когда: 13 июня в 10:00

Где: ул. Велижанская, 69, стр. 3

Спектакль "Золушка" (6+)

Золушка – давно уже не имя, это образ доброй, отзывчивой, трудолюбивой и открытой миру юной девушки. Возможно, и вы знакомы с таким изумительным созданием. Не всем золушкам помогают добрые волшебники встретиться со своим принцем и стать счастливыми. В нашей сказке Золушка сама творит чудо – свою собственную судьбу, а помощник её – Время. Любой из нас способен на такие же чудеса, надо только постараться, не лениться и ещё очень важно, чтобы Время работало на вас, а не против вас. Вот тут, пожалуй, понадобится благосклонность высших сил.

Когда: 13 июня в 12:00

Где: Тюменский театр кукол, ул. Кирова, 36

Стоимость: 200 - 500 рублей

Иммерсивная выставка "ДЫМ" (12+)

ДЫМ. — это иммерсивная выставка, созданная по графическому роману художника и автора комиксов Ольги Лаврентьевой "Сурвило". Здесь нет актеров и все построено на аудиовизуальных и тактильных средствах выразительности. Ты точно сможешь погрузиться в атмосферу военных лет. Если хочешь на выставку со всеми аудиовизуальными эффектами и полным погружением, то выбирай даты и регистрируйся тут

Когда: 13 июня в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Где: МТЦ "Космос", ул. Республики, 165а

Обсуждение романа "Моя тёмная Ванесса" (18+)

Во время встречи книжного фем-клуба "Гербера" состоится обсуждение книги месяца "Моя тёмная Ванесса" (американский роман, родственный "Лолите", написанный в пик MeToo-движения). Галина Юзефович подчеркнула множество этических вопросов, поставленных в тексте: "Будет ли лучше, если мы лишим подростка права на субъектность и объявим его не способным принимать решения и нести за них ответственность? Или оставим пятнадцатилетнюю девочку, почти ребенка, на произвол дурного и безнравственного взрослого? Признание кого-то жертвой — это избавление от вины или обесценивание чужого опыта? Что должен делать взрослый, оказавшийся свидетелем подобного — и есть ли надежные правила, позволяющие избежать ошибки? Поможет ли возмездие тому, кто уже пострадал, и если да, то как долго этой мести имеет смысл ждать? Автор ставит перед читателем десятки подобных вопросов — и ни на один не дает ясного ответа. В результате травма в трактовке Рассел предстает не одним глобальным монолитным событием, а чередой событий мелких и локальных, плохих или половинчатых решений, социальных предрассудков, роковых случайностей, устойчивых поведенческих паттернов, срабатывающих не там и не так, как надо". Для обсуждения этих вопросов мы и собираемся. Для участия организаторам требуется, чтобы вы заполнили форму по ссылке

Когда: 13 июня в 15:00

Где: книжный магазин "Никто не спит", ул. 8 Марта, 2, к. 1

Отчетный концерт студии эстрадного вокала "Дебют" (0+)

Студия эстрадного вокала "Дебют" была создана в 2005 году, сейчас — это современная, новая форма работы с детским коллективом. Она универсальна по роду своей деятельности и включает в себя синтез вокального искусства, музыки, хореографии, основ актерского мастерства. На данный момент в студии занимается 12 ансамблей.

Когда: 13 июня в 16:00

Где: концертный зал дворца творчества и спорта "Пионер", ул. Челюскинцев, 46

Автобусная экскурсия "Тюмень на ссыльном пути" (6+)

Вы узнайте об истории ссыльных в Сибири и кандального пути; почувствуйте вес настоящих кандалов и примерьте тюремную форму; познакомьтесь с другой стороной Тюмени и с судьбами тех, кто оказался в Сибири не по своей воли. Вы пройдете по печально известной кандальной дороге, а также узнаете, почему Сибирь была местом для ссылки; какую роль она сыграла в истории города и региона; чем отличалась жизнь политических и уголовных преступников; где располагался Тюменский тюремный замок и Приказ о ссыльных. Количество участников экскурсии — до 20 человек.

Бронирование — по телефону: 8-982-924-44-72 (Viber, Whatsapp).

Когда: 13 июня 16:00 – 18:00

Где: место встречи - экскурсионное бюро "ТурКонтора", ул. Перекопская, 5

Стоимость: 500 – 600 рублей

Спектакль "Мёртвые души" (12+)

Музыкальный фарс по мотивам поэмы Николая Гоголя "Мертвые души" – одного из самых загадочных текстов русской литературы. Спектакль расскажет историю про русскую дорогу, по которой в тройке мчится Павел Иванович Чичиков. Мимо него проносятся русские деревни, русская природа, и сама суть России – русские люди во всей своей полноте. Какие они? Чем они живут? Что для них есть Россия? И куда несется сама Россия, не сбавляя оборотов? Куда она добралась за эти годы? Режиссер-постановщик и балетмейстер – лауреат Национальной театральной премии "Арлекин" Ирина Ткаченко, композитор – лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" Ольга Шайдуллина, драматург – Илья Губин.

Когда: 13 июня в 18:00

Где: Тюменский большой драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 300 – 1200 рублей

Jazz Street Romantic Trio (0+)

"Гладкий", "душевный", мелодичный и романтический джаз. Новая программа от группы Jazz Street, которая уходит от сложных сценариев в сторону расслабляющих мелодий, в ней поп-песни неожиданно обретут джазовые аранжировки, а джазовые стандарты более популярное звучание. Мягкие баллады и жизнерадостные джазовые гимны в исполнении трио с солирующими саксофоном, гитарой и женским вокалом. Состав: Дарья Лобанова – вокал, Дмитрий Салдин – саксофон, Андрей Злоян – гитара. Количество мест ограничено. Подробности по телефону 8-922-042-00-26.

Когда: 13 июня в 19:00

Где: FABRIC BAR, ул. Молодежная, 74/4, этаж 2

Стоимость: 500 - 700 рублей

Спектакль "Русская Смерть" (16+)

В воскресенье у нас снова Ирина Васьковская и её "Русская Смерть". Первый полноценный спектакль Чёткого Театра, премьера которого состоялась еще в прошлом году. Играют актёры молодежного театра "Ангажемент" Юлия Шек, Екатерина Зорина, Влад Даричев и Николай Давыдов. Режиссер - Денис Рекало.

Бронируйте места тут

Когда: 13 июня в 19:00

Где: центр современной драматургии "Чёткий театр", ул. Перекопская, 5

Стоимость: 400 рублей

Гастрономическая дегустация (18+)

Дегустация проходит в сопровождении ведущего. Вы узнаете много фактов о винах и их приготовлении, а также попробуете блюда из нового меню. В это воскресенье вы продегустируете три вида вин: игристое вино Terra Serena (Rose); Bruckentag Riesling; GreenLife Sauvignon Blanc. И, конечно, гастрономические пары к каждому вину: севиче из лосося; мидии сгущёнка-васаби; итальянский салат панцанелла со страчателлой.

Когда: 13 июня в 19:00

Где: винный бар "Публика", ул. Республики, 137

Стоимость: 1500 рублей

АНТУRAJ (18+)

Антураж — это не просто тусовка, а многозначный французский термин, определяющий в широком спектре понятия — обстановка, окружающая среда. Но в Доме Печати антураж это тусовка, которая имеет свой самобытный стиль, она вбирает в себя подступающую раскалённую летнюю ночь субботы на открытой террасе, которая вам точно запомнится. Для полного удовольствия не хватает только пальм около диванчиков. Приходи, пойми, что такое страшно красиво! Обязательно наличие документов (паспорт/водительские права).

Когда: 13 июня в 22:00

Где: Дом Печати, ул. Осипенко, 81

Стоимость: бесплатно

Конная прогулка + пикник (0+)

Конная прогулка – отличный способ получить море положительных эмоций от общения с прекрасными и умными животными, а также от захватывающей поездки верхом. Это не только интересное, но и очень полезное занятие, укрепляющее здоровье, повышающее мышечный тонус. Программа путешествия: знакомство и кормление лошадок, катание на лошадях по лесу и фотосессия с профессиональным фотографом, можно будет захватить красивый наряд для яркой фотографии! Горячий обед в гриль-домике.

Когда: 14 июня в 10:00, в 17:30 – возвращение домой (примерно).

Где: выезд от отеля "Восток", ул. Республики, 159

Стоимость: 2 800 рублей (детям до 12 лет – 2 400 рублей)

Спектакль "Только для женщин" (18+)

Это смешная и трогательная история о простых парнях, которые остались выброшенными на улицу после закрытия завода. В маленьком провинциальном городке нет больше никакой работы, и мужчины коротают время в баре, заливая пивом свою неудавшуюся жизнь и домашние проблемы. Но выход можно найти из любой ситуации! В журнальной рекламе друзья находят объявление о том, что в их городок с гастролями приезжает шоу мужского стриптиза, на выступления которого женщины раскупают билеты по сумасшедшим ценам. И становится ясно – механики и слесари в городе не нужны, нужны стриптизёры! А спрос, как известно, рождает предложение. Решение простое – сделать своё шоу и заработать хорошие деньги! Обычные работяги конечно танцевать не умеют, но отчаянно пытаются научиться этому нелегкому искусству, преодолевая все препятствия. Путь к славе и большим деньгам оказывается не так лёгок, как кажется, но они победят и вновь поверят в себя! А в финале этой необычной истории состоится феерическое шоу "Только для женщин"! Авторы: Стивен Синклер, Энтони МакКартен. Режиссер-постановщик – Сергей Осинцев.

Когда: 14 июня в 18:00

Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 400 - 2000 рублей

Концерт Сергея Лазарева (12+)

14 июня 2021 года на сцене Тюменской филармонии выступит обладатель многочисленных премий и наград, дважды призер конкурса "Евровидения", а в 2021 году еще и победитель неожиданного для него телепроекта "Танцы со звездами", - Сергей ЛАЗАРЕВ с гастрольным туром своей обновленной грандиозной шоу-программы "N-Tour 2021"! Помимо полюбившихся хитов и известных ярких номеров, зрители услышат новые, но уже ставшие популярными песни, в числе которых: "Я не боюсь", "Я не могу молчать", "Снег в океане", "Лови", некоторые из которых уже были отмечены наградами "Золотой Граммофон" и "Песня Года". Все пришедшие на концерт смогут насладиться исключительно живым звуком, мощной энергетикой артиста и его коллектива, окунуться в атмосферу ШОУ с яркими декорациями и 3D инсталляциями. Все концерты тура планировались и будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и ограничений, а значит безопасность зрителей будет обеспечена на максимально высоком уровне. Не пропустите уникальное грандиозное шоу Сергея Лазарева 14 июня на сцене Тюменской филармонии.

Когда: 14 июня в 19:00

Где: Тюменская филармония, ул. Республики, 34

Стоимость: 1500 - 6000 рублей