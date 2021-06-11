Депутат Госдумы Александр Ремезков поздравил тюменцев с Днем России

Активная гражданская позиция и трудолюбие жителей Тюменской области в частности и России в целом делают нашу страну более сильной и независимой. Об этом в своем предпраздничном обращении заявил депутат Госдумы России от Тюменской области, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, член фракции "Справедливая Россия" Александр Ремезков:

"Дорогие тюменцы! Поздравляю вас с общенациональным праздником - Днем России!

Трудолюбие и предприимчивость, мужество и стойкость, активная гражданская позиция тюменцев из года в год создают новые яркие страницы истории нашего Отечества.

Каждый из нас на своем рабочем месте, в своем городе или селе работает так, чтобы испытания, которые мы проходим вместе с родной страной, делали Россию еще более сильной и независимой!

Вместе со своими избирателями "Справедливая Россия - За правду" прилагает максимум усилий, чтобы сохранить мир, единство и межнациональное согласие в нашей прекрасной стране!

В День рождения России позвольте пожелать крепкого здоровья, счастья, достатка и благополучия в каждой семье!"