Тюменцев попросили установить на окна блокираторы

Дети будут в большей безопасности и не смогут самостоятельно открыть окно, если установить специальные блокираторы. Об этом жителям города напоминают. сотрудники департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

Каждый родитель должен помнить, что:

- нельзя оставлять детей одних в комнате с открытым окном;

- антимоскитные сетки не выдерживают веса детей и выпадают вместе с ними;

- нужно исключить все варианты попадания ребенка на подоконник.

- блокираторы на окнах не дадут ребенку самому открыть окно. Нет блокираторов - просто открутите отверткой болты, крепящие рукоятки, уберите и используйте по мере необходимости.

"Будьте примером для своих детей – учите их правильно смотреть в окно, не высовываясь и не облокачиваясь на карниз. Не сидите на подоконнике у открытого окна. Помните всегда о том, что дети копируют поведение взрослых!" - советуют в городском департаменте безопасности жизнедеятельности.