В Тюмени презентовали новое издание "Конька-Горбунка"

В Тюмени в Центральной городской библиотеке прошла творческая встреча с создателями нового издания сказки Петра Ершова "Конёк-Горбунок".
Новая книга – каноническая редакция сказки Петра Ершова в прочтении современного сибирского художника. Историю ее создания гостям встречи рассказали автор иллюстраций Ольга Трофимова – главный художник Тобольского драматического театра имени П.П. Ершова, член Союза художников, Союза дизайнеров и Союза театральных деятелей России, а также автор идеи и издатель книги Тимофей Сайфуллин.
Сказка "Конёк-Горбунок", любимая многими поколениями, неоднократно издавалась и переиздавалась. Большой популярностью у читателей пользовались прекрасные издания с иллюстрациями мастеров книжной графики – Д. Дмитриева, В. Милашевского, Н. Ращектаева.
Иллюстрации Ольгой Трофимовой в новом издании выполнены в технике классической акварели. Каждая иллюстрация передает неповторимый сибирский колорит – в визуальных образах героев, архитектурных и природных особенностях. Маленьким и взрослым читателям нового издания книги будет интересно наблюдать, как взрослеет Иванушка. По задумке художника герой меняется к финалу сказки, из мальчика превращается в мужчину.
"Конёк-Горбунок" – сибирская сказка, отметившая 185-летний юбилей, – не устаревает и продолжает свой путь к сердцам читателей. Уникальная книга в ближайшее время появится в городских библиотеках.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru