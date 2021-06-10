В Тюмени презентовали новое издание "Конька-Горбунка"

В Тюмени в Центральной городской библиотеке прошла творческая встреча с создателями нового издания сказки Петра Ершова "Конёк-Горбунок".

Новая книга – каноническая редакция сказки Петра Ершова в прочтении современного сибирского художника. Историю ее создания гостям встречи рассказали автор иллюстраций Ольга Трофимова – главный художник Тобольского драматического театра имени П.П. Ершова, член Союза художников, Союза дизайнеров и Союза театральных деятелей России, а также автор идеи и издатель книги Тимофей Сайфуллин.

Сказка "Конёк-Горбунок", любимая многими поколениями, неоднократно издавалась и переиздавалась. Большой популярностью у читателей пользовались прекрасные издания с иллюстрациями мастеров книжной графики – Д. Дмитриева, В. Милашевского, Н. Ращектаева.

Иллюстрации Ольгой Трофимовой в новом издании выполнены в технике классической акварели. Каждая иллюстрация передает неповторимый сибирский колорит – в визуальных образах героев, архитектурных и природных особенностях. Маленьким и взрослым читателям нового издания книги будет интересно наблюдать, как взрослеет Иванушка. По задумке художника герой меняется к финалу сказки, из мальчика превращается в мужчину.

"Конёк-Горбунок" – сибирская сказка, отметившая 185-летний юбилей, – не устаревает и продолжает свой путь к сердцам читателей. Уникальная книга в ближайшее время появится в городских библиотеках.