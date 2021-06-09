Почта России сообщила о графике работы в праздничные дни

Фото: Почта России

Почтовые отделения изменят график работы в связи с празднованием Дня России.

12 июня станет выходным днем для всех почтовых отделений. В предпраздничный день почтовые отделения всех классов закроются на час раньше. 13 июня почтовые отделения будут работать по обычному графику. 14 июня отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.