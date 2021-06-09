В трех районах Тюменской области идет капремонт больниц

В трех районных больницах — филиалах Областной больницы №4 ведутся капитальные ремонты зданий. Средства в размере 233 млн рублей на проведение работ выделены из федерального и областного бюджетов в рамках реализации проекта модернизации первичного звена здравоохранения.

Так, в административном корпусе Армизонской районной больницы планируется после капитальных преобразований разместить детскую консультацию и детское отделение. В настоящее время прием детей ведется в приспособленном помещении жилого дома.

Комфортнее станет и маленьким пациентам Абатской больницы. Там впервые за 40 лет эксплуатации капитально ремонтируют здание, в котором размещается детское отделение. После сдачи объекта планируется на одном этаже разместить детскую консультацию, на другом - детское отделение.

"Все работы проводятся на объекте без какого-либо дискомфорта для пациентов. На этот период отделение переехало в основной корпус, – рассказывает Юрий Лагунов, заведующий Абатской больницей. - Надеемся, что в конце года все смогут оценить безопасность, комфорт, функциональность обновленного здания".

Самый масштабный капитальный ремонт ведется в Бердюжской больнице. Там строительные бригады зашли в два корпуса, где расположены терапевтическое, детское, приемное отделения, станция скорой медицинской помощи, кабинеты поликлинического приема, лаборатория и рентгенологическое отделение.

"Масштабы капитального ремонта глобальные. Все отделения временно перемещены в хирургический корпус стационара, кабинеты перенесены частично в поликлиническое отделение. Все службы функционируют в прежнем режиме, — комментирует ситуацию заведующая Бердюжской больницей Елена Рыхлицкая. — После ремонта корпуса отделения примут новый облик, изменится размещение хирургического стационара, палаты интенсивной терапии и роддома - все они будут находиться во вновь отремонтированном здании. Пациенты терапевтического и детского отделений комфортно разместятся на прежнем месте".

Согласно контракту, во всех трех больницах будут проведены работы по ремонту кровли, фасада, полов, стен, замена оконных и дверных блоков, инженерных сетей отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения. Объекты планируется сдать до конца текущего года.