В Самарской области проводили в последний путь красноармейца, найденного тюменскими поисковиками

Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

В сельском поселении Захаркино Сергиевского района Самарской области состоялась торжественно-траурная церемония погребения красноармейца Ивана Максимовича Ефремова. Останки солдата Великой Отечественной войны были найдены участниками экспедиции "Забытые герои" в апреле 2021 года в районе деревни Вдицко Новгородской области.

В церемонии приняли участие родственники солдата, поисковики из Самарской и Тюменской области, представители администрации Сергиевского района, военного комиссариата и местные жители.

При проведении полевых поисковых работ на месте массового захоронения советских воинов и мирного населения в районе деревни Вдицко Новгородского района Новгородской области участники межрегиональной экспедиции "Забытые герои" (Военно-исторический центр СЗФО, сводный поисковый отряд Тюменской области, поисковые отряды "Гвардия" (Новгородская область), "Высота 76" (Ярославль), "Военная археология" (Москва) и 90-й отдельный специальный поисковый батальон) обнаружили останки военнослужащего РККА с солдатским смертным медальоном. Медальон был поднят бойцом поискового отряда "Десант" Сергеем Мясниковым из города Тюмени. В ходе экспертизы поисковику из отряда "Гвардия" Сергею Солодянкину удалось прочесть информацию из вкладыша в медальоне и через электронные базы данных Министерства обороны РФ установить личность:

Фамилия: Ефремов

Имя: Иван

Отчество: Максимович

Воинское звание: минометчик

Дата рождения: 1923

Место рождения: Куйбышевская обл., Сергиевский р-н, с. Захаркино

Место призыва: Сергиевский РВК, Куйбышевская обл., Сергиевский р-н

Дата призыва: 1941

Воинское звание: красноармеец

Последнее место службы: 375 мин.бат.

Дата выбытия: __.03.1942

Причина выбытия: пропал без вести

Родственники: брат Ефремов Яков Максимович

Благодаря оперативному взаимодействию поисковиков с администрацией сельского поселения Захаркино Сергиевского района Самарской области были найдены племянницы бойца: Антонина Яковлевна Ефремова и Наталья Яковлевна Ефремова. По информации от найденных родственников у Ефремова Ивана Максимовича были родные братья Яков и Георгий, а также родная сестра Варвара. Детей и жены у Ивана Максимовича не было.

Племянницы, проживающие в городе Самара, изъявили желание похоронить останки красноармейца Ефремова на малой Родине, на кладбище в Захаркино. При взаимодействии с главой муниципального района Сергиевский самарские поисковики приняли участие в церемонии передачи останков для захоронения на малой родине и транспортировали останки бойца в Самарскую область.