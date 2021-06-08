Тюменские психологи проводят онлайн-марафон для родителей

В Тюмени начался открытый марафон для семей, он продлится до 11 июня в онлайн-формате. Его экспертами стали практикующие психологи, а участниками — родители детей от 7 до 16 лет. За ходом марафона можно наблюдать в группе "Киберпатруль Тюменской области" во "ВКонтакте".

За пять дней участники улучшат отношения со своими детьми благодаря заданиям и советам семейных психологов, которые они дадут в прямых эфирах. Те, кто проявят себя в марафоне лучше всех, смогут выиграть отдых в аквапарке, сертификат на семейную фотосессию в студии или ужин в кафе.

Спикерами проекта стали психологи Елена Караберова, Наталья Иванцова, Миля Ибрагимова, Екатерина Попелушко и Леся Хлебникова. Они расскажут, как найти подход к своему ребенку, научиться понимать его, вести себя с ним в конфликтных ситуациях, раскрыть его потенциал с помощью игр и многое другое.

Участниками марафона стали 50 человек. Вместе они будут слушать лекции семейных психологов, проходить тесты и выполнять задания. Например, готовить всей семьей пиццу, устраивать среди недели прогулки с детьми в парках города, делать зарядку и проводить домашние просмотры кино. Оценит результаты практикующий дипломированный психолог Елена Караберова, заместитель руководителя Медиацентра молодежной политики Валерия Иванова, председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Алексей Краев. Все участники будут работать с экспертами и организаторами проекта в закрытом чате, в котором получат задания и пообщаются с психологами. Готовые работы можно увидеть во "ВКонтакте" под хештегом #семейныймарафон72.

Эксперты оценят результаты родителей, выставят баллы и подведут итоги марафона 14 июня в прямом эфире в группе "Киберпатруль Тюменской области" во "ВКонтакте". Три участника, которые лучше остальных справятся с заданиями и текстами, получат ценные призы.