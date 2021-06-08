Спортволонтеры будут проводить зарядки для тюменских дачников

Фото - Спорт Тюмени для всех, https://vk.com/sportorganizator

Тюменские дачники смогут заниматься спортом в 22 садовых обществах. Старт шестому сезону проекта "Лето на даче с физкультурой" дан в СНТ "Юбилейное", где имеется хорошая база для проведения спортивных мероприятий – волейбольная сетка, щитки для игры в баскетбол, поляны для проведения игр и эстафет. Жителям дачного поселка предложили сделать утреннюю зарядку, поиграть в парковый волейбол, освоить азы северной ходьбы, поучаствовать в танцевальном марафоне, поиграть в подвижные игры.

"Мы заботимся о жителях города даже за его пределами, поэтому в летнее время следуем за ними на дачу и предлагаем всем желающим заниматься физической культурой без отрыва от "производства". Все же знают, что отдых – это смена одного вида деятельности на другой. Мы помогаем тюменцам отвлекаться от трудовых подвигов и делать правильные перерывы в работе. В текущем году разнообразные виды активностей будут доступны в 22 садоводческих обществах", - прокомментировал директор департамента по спорту и молодёжной политике администрации города Тюмени Сергей Борисевич.

Помимо спортивных мероприятий, организованных специалистами и волонтерами спортивной школы "Тура", на территории СНТ работала "Площадка здоровья", где каждый мог проверить основные параметры своего организма – измерить давление, рассчитать индекс массы тела, пройти тесты на функциональное состояние работы сердца, проанализировать состав своего тела и получить консультации специалистов в области медицины.

Список СНТ и расписание работы спортивных волонтеров размещены в группе "Спорт Тюмени для всех".