Школа в ЖК "Звездный" примет учеников 1 сентября

В Тюмени школа в ЖК "Звездный" откроет двери для учеников 1 сентября этого года. Сейчас готовность школы составляет 95%, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
Контракт на строительство школы на 1200 учебных мест в районе ЖК Звездный был заключен в декабре 2019 года. Все строительно-монтажные работы будут завершены в июле текущего года
Проект школы включен Минстроем России в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования как отвечающий всем критериям экономической эффективности и рекомендованный для тиражирования по всей стране.
Сейчас в Тюменской области находится в строительстве 10 школ разной степени готовности, 7 из них откроются в этом году.
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