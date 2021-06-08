Школа в ЖК "Звездный" примет учеников 1 сентября

Фото: Главное управление строительства Тюменской области

В Тюмени школа в ЖК "Звездный" откроет двери для учеников 1 сентября этого года. Сейчас готовность школы составляет 95%, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Контракт на строительство школы на 1200 учебных мест в районе ЖК Звездный был заключен в декабре 2019 года. Все строительно-монтажные работы будут завершены в июле текущего года

Проект школы включен Минстроем России в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования как отвечающий всем критериям экономической эффективности и рекомендованный для тиражирования по всей стране.

Сейчас в Тюменской области находится в строительстве 10 школ разной степени готовности, 7 из них откроются в этом году.