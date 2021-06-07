Сбер посадил в Тюмени сибирские яблони

В сквере рядом с монументом "Мама" на пересечении улиц Свердлова и Комсомольска благодаря Сберу появились саженцы сибирской яблони. Акция прошла в рамках "Зеленого Марафона" 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. Помимо сотрудников банка, в высадке деревьев приняли участие сотрудники управы Центрального административного округа города.

Впервые "Зеленый Марафон" в Тюмени проходил в онлайн-формате. Около тысячи участников пробежали дистанцию с помощью мобильного приложения. На финишных зонах волонтеры Сбера дарили бегунам семена бархатцев для озеленения города. Эти семена наиболее эффективно очищают почву от тяжелых металлов и вредных соединений.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Зеленый Марафон" – это не просто бег, это всегда бег со смыслом. Каждый участник онлайн-забегов подключился к масштабной экологической акции Сбера и внёс свой вклад в озеленение нашей страны. Вся спортивная активность спортсменов конвертируется в деньги, которые пойдут на посадку деревьев в разных регионах страны. Мы благодарим управу Центрального административного округа за поддержку нашей инициативы по озеленению Тюмени. Надеемся, что саженцы сибирских яблонь успешно приживутся и будут радовать жителей и гостей города. Очень символично, что мы дали новую жизнь растениям в сквере рядом со скульптурой, посвященной материнству.