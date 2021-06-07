Владельца ЗАО "Севертранссервис" будут судить по делу об уклонении от налогов на 255 млн рублей

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца ЗАО "Севертранссервис". Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 33, п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация и руководство уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012 году он, являясь единственным акционером ЗАО "Севертранссервис", организовал схему уклонения от уплаты налогов. Ее реализовывали три генеральных директора в разные периоды своей деятельности.

Организация признавалась плательщиком акцизов на автомобильный бензин. В целях уклонения от уплаты налогов в бухгалтерской и налоговой отчетности занижались объемы произведенного бензина и подлежащие перечислению в бюджет налоги. В ряде случаев в налоговую инспекцию вообще не представлялись налоговые декларации по акцизам. В результате с апреля 2012 года по январь 2016 года ЗАО "Севертранссервис" не был уплачен налог на сумму более 255 млн рублей.

В апреле 2021 года предприятие признано банкротом, назначен конкурсный управляющий. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого и оборудование на сумму свыше 200 млн рублей. Вскоре дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в 2019 и 2020 годах были осуждены два бывших генеральных директора, которые реализовывали преступные схемы обвиняемого. В отношении еще одного экс-руководителя уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.