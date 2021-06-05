Тюменские школьники примут участие во Всероссийском конкурсе сочинений

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений "Сын России", который проводится в рамках Аэрокосмического фестиваля. Конкурс организован региональным отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" совместно с департаментом образования и науки Тюменской области. В нем приняли участие тюменские школьники, которые подготовили работы в честь 60-летия первого полета человека в космос

По информации департамента образования и науки Тюменской области, в школьном этапе конкурса приняли участие более 10 тысяч ребят, на региональный было направлено 126 работ из всех муниципалитетов и Тюменского президентского кадетского училища. В своих сочинениях ребята писали о достижениях России в покорении космоса, размышляли о личности Юрия Гагарина и его роли в развитии космонавтики.

Победителями регионального этапа стали Алексей Куликов (СОШ № 1 г. Тобольска), Антон Мальцев (Новоандреевская СОШ Сладковского района), Вероника Прокопенко (СОШ № 25 г. Тюмени), Илья Семченко (СОШ с. Бердюжье Бердюжского района) и Юлия Теньковская (СОШ № 92 г. Тюмени). В Тюмени награждение 26 победителей состоялось в областном центре "Семья", где для ребят была подготовлена выставка "Космос далекий и близкий". Лауреаты конкурса получили в подарок книгу "Сын России", созданную Альбертом.

Лучшие работы направлены на всероссийский этап. Его возглавляют: летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза – Виктор Савиных, писатель и общественный деятель, председатель Российского детского фонда – Альберт Лиханов и дочь первого космонавта Юрия Гагарина – Елена Гагарина.