В Тюмени проведут необычный перформанс ко Дню России

Перформанс ко Дню России пройдет 12 июня в Театральном центре "Космос". Тюменцам предлагают стать участниками театрального действия и попробовать себя в роли одного из членов импровизированной семьи.

Место действия – квартира обычной российской семьи, которая будет расположена на площадке перед "Космосом". Мероприятие будет проходить 12 июня с 15:00 до 17:00. Вход на событие свободный по регистрации.

Квартира будет воссоздана из предметов быта, которые есть в каждом доме: шкафы, стол, стулья, посуда. Участники перформанса на некоторое время станут родственниками из одной семьи. Организаторы выдадут им бейджи с ролями: кто-то станет тестем, кто-то свекровью. Всего за два часа пройдет шесть показов, продолжительность каждого – около 20 минут. В одном действии может принять участие не более пяти человек. Так тюменцы попробуют себя в необычном формате театра – партиципаторном, пишет Moi-portal.ru.

"Мы решили сделать перформанс, посвящённый российским городам, у каждого из которых есть своя история и свои узнаваемые приметы. Мы предлагаем людям окунуться в теплую семейную атмосферу, потому что неважно, где ты находишься, главное, кто рядом с тобой", – рассказала руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева.

При этом можно остаться зрителем и посмотреть, что получится: какой будет та или иная импровизированная семья, какие в ней будут взаимоотношения.