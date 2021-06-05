Шарохинский фестиваль пройдет в Голышманово в конце июня

Фото: Голышмановский молодежный центр

Шарохинский фестиваль состоится 27 июня в Голышманово, торжественное открытие запланировано на 11:00 с обрядом чествования рода и народными играми "Ручеек" и "Капканы".

Традиционно на огромной поляне в северо-восточной части посёлка Голышманово развёрнут палаточный городок с кулинарным, ремесленным и песенным дворами, обрядовой, танцевальной, национальной и театрализованной площадями, и улицей Л.И. Шарохи.

Шарохинский фестиваль – отличная возможность активного семейного отдыха под открытым небом. "Фестиваль поможет вам окунуться в атмосферу жизни наших предков. Вы увидите реконструкцию быта с предметами рукоделия, народными промыслами и крестьянскими орудиями труда. Все желающие смогут стать участниками старинных обрядов и народных игр", – поделилась заместитель главы округа Марина Вакарина. По ее мнению, большой интерес у участников и гостей этого фестиваля вызывают богатырские забавы и сельский квест "Семейные игры".

На фестивале все могут найти себе занятие по душе: игровые и интерактивные площадки, ремесленные ряды будут работать в течение всего дня. Запланированы конкурсы вокалистов, танцоров, гармонистов и частушечников. Позже ожидаются выступления творческих коллективов "Иван да Марья" из Екатеринбурга, "Атака" и "Забава" из города Челябинска. Кроме того, в этом году планируется выступление Государственного Омского русского народного хора, с которым многие годы гастролировал Леонид Шароха – уроженец поселка Голышманово. В вечернее время пройдёт силовое шоу "АРСЛАН-ЛЕВ" из Тобольска.

Ближе к полуночи будет организован хоровод дружбы вокруг огромного костра. Главная идея Шарохинского фестиваля – объединении семей, поколений и людей разных национальностей. Фестиваль также помогает в развитии новых направлений творчества и ремёсел, в возможности дополнительного заработка населением и индивидуальными предпринимателями, в туристической и инвестиционной привлекательности округа.

На месте проведения праздника имеется освещение, предусмотрены места для парковки автомобилей, размещение участников и гостей в палаточном городке. Для тех, у кого есть свои палатки, отведут специальные места под их установку. Обеспечивать безопасность в дни проведения фестиваля будут инспекторы ГИБДД и народные дружины. Продажа и распитие алкогольных напитков на празднике под строгим запретом, пишет "МегаТюмень".