Инклюзивные игры по текболу организуют в Тюмени

Турнир по текболу для людей с особенностями здоровья состоится 12 июня на площади 400-летия Тюмени. Для участников события профессиональные футболисты МФК "Тюмень" проведут мастер-класс по игре.

В турнире примут участие тюменские сообщества людей с ОВЗ и профессиональные спортсмены. По информации организаторов, спортивное событие направлено на реабилитацию и абилитацию людей с особенностями здоровья средствами физической культуры и спорта, популяризацию и развитие текбола в регионе, как инклюзивного спорта.

Инициатором проведения турнира выступил тюменец Шамиль Герейханов. В апреле 2021 года он представил проект "Текбол для всех" на региональном конкурсе проектов "Моя идея" и получил финансирование на его реализацию, пишет "Мегатюмень".

Текбол – игра мячом, появившаяся в 2014 году и напоминающая настольный теннис. Игра проходит на искривленном столе и заключается в забивании мяча, близкого к футбольному, на сторону соперника за три касания без помощи рук.