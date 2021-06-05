В тюменских дворах и парках проведут семейные игры

Проект "Сотворчество поколений. Семейные игры" реализуют в Тюмени при поддержке департамента культуры региона. В 2021 году, в отличие от предыдущего года, изменилась концепция проекта: теперь игры будут разделены по сезонам, в каждом из них будет по три игры.

Один из руководителей проекта Татьяна Рязанова рассказала, что присоединиться можно будет на любом этапе. Игры будут проходить каждую субботу во дворах, скверах и парках города с 18:00 до 21:00. "За активное участие командам будут начисляться баллы, а семья, которая наберет наибольшее количество очков, станет обладателем главного приза – сертификата на семейный отдых", – сообщила она.

Первый сезон проекта начнется 5 июня в 18:00 в ЖК "Звездный город". Здесь пройдет сюжетно-ролевая игра "КультТур по Тюмени и Тюменской области". В рамках этой игры участники "отправятся в путешествие" по городам юга Тюменской области и узнают о них интересные исторические факты.

В сквере им. Александра Моисеенко пройдет интерактивная подвижная викторина "Семейный КВИЗ", где участники смогут продемонстрировать свои знания, а также весело провести время со своей семьей. Мероприятие состоится 12 июня, в День России.

Завершит первый сезон игр концертная программа "Семейные игры". Участников будут ждать разнообразные конкурсы, а в конце состоится подведение итогов и состоится награждение победителей.

Для участия в проекте необходимо один раз за сезон пройти электронную регистрацию и в день мероприятия получить индивидуальный регистрационный номер, пишет ИА "Тюменская линия".