Тюменцы высадили "Сад памяти" из 130 тысяч деревьев

В лесничествах Тюменской области в рамках акции "Сад памяти" с конца апреля высаживают деревья в честь погибших в Великую Отечественную войну.

Саженцы сосны, ели, сирени, яблони, рябины в количестве более 130 тысяч штук высажены на 114 участках площадью около 71 га. В мероприятиях приняли участие около 1 700 человек. Акция продолжится вплоть до Дня памяти и скорби, 22 июня.

Каждое дерево — зеленый "памятник" погибшим в годы Великой Отечественной войны.

"Очень много сибиряков ушло на фронт. В честь каждого нужно посадить свое дерево, сохранить память на долгие годы. К огромному сожалению, мероприятие, запланированное на 22 мая в Тюменском районе, провести не удалось в связи с введенным вследствие напряженной пожароопасной обстановки режимом чрезвычайной ситуации в лесах. Однако жители Тюменской области активно участвуют в акции дистанционно, садят деревья на своем участке в честь своего героического родственника, отмечая место проведения личной акции на интерактивной карте", — рассказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.