В библиотеках Тюмени пройдет Пушкинский день

Ежегодно, 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина – великого русского поэта, прозаика и драматурга – в России отмечается Пушкинский день.

Его произведения объединяют людей разных возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков. В этот день по всему миру звучат стихи Пушкина, проводятся литературные вечера, викторины и экскурсии.

Тюменские городские библиотеки по традиции присоединяются к празднованию Пушкинского дня и приглашают своих читателей прикоснуться к творчеству поэта и принять участие в акциях в форматах "онлайн" и "офлайн" для детей и взрослых.

Центральная детская библиотека с 1 по 6 июня проводит онлайн-акцию "Читаем Пушкина вместе". Чтобы стать её участником, прочитайте любимое стихотворение или отрывок из сказки Александра Сергеевича Пушкина, запишите свое исполнение на видео (оно должно быть горизонтальным, длительностью не более двух минут). Видеоролики присылайте на почту Центральной детской библиотеки: childlib-tyumen@yandex.ru.

Библиотека № 16 призывает своих друзей, читателей и подписчиков проявить творческую инициативу. В рамках акции "У Лукоморья" до 6 июня принимаются фотографии, иллюстрации к пушкинским произведениям, поделки, видеоролики и другие креативные задумки. Отправляйте фото и видео на электронную почту библиотеки lib-16-cgbs-tyumen@yandex.ru или в сообщения группы "Библиотека № 16". Не забудьте указать Ф.И.О. участника. Все участники онлайн-акций получат электронные благодарственные письма.

5 июня в 12.00, накануне дня рождения поэта, в Библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) пройдет арт-вернисаж под открытым небом "Пушкин – далёкий и близкий". Для гостей будет организована выставка рисунков учащихся Детской школы искусств имени В.В. Знаменского на тему любимых сказок Александра Пушкина. Юных посетителей ждут викторины со сладкими призами, тематическая фотозона, книжная выставка. Справки и запись по телефону: 22-52-37.