Творческие коллективы города поздравили юных тюменцев с Днём защиты детей

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

В День защиты детей, 1 июня, творческие коллективы Тюмени устроили праздничные концерты на территории ОКБ №2 и детского лечебно-реабилитационного центра "Надежда".

С самого утра на территории областной больницы звучали веселые песни, мелькали яркие костюмы и были слышны детские голоса. Здесь прошел первый концерт коллективов Центра культуры и творчества "Тюмень", посвященный Международному дню защиты детей. Поздравить юных тюменцев приехали творческие ребята из детской школы искусств "Гармония" и дома культуры "Орфей".

Детский праздник начали ведущие – Незнайка и Карамелька, которые предложили маленьким зрителям поиграть с ними и зарядиться хорошим настроением перед началом концерта. В этот день на импровизированной сцене под открытым небом выступили ансамбль песни "Ритмикс", вокальный ансамбль "ДиаМаКсИ" и две юные солистки – Алена Вальвака и Эвелина Тайчинова.

Между номерами ведущие развлекали детей интересными и зажигательными песнями, танцами и играми. Юные пациенты веселились вместе с Карамелькой и Незнайкой, не выходя из своих палат. А к концу мероприятия все участники и гости праздника устроили танцевальный флешмоб "Танцуй, Тюмень".

Следующий концерт прошёл в детском психоневрологическом реабилитационном центре "Надежда". Здесь артисты вновь радовали гостей праздника своими номерами, творческие выступления разбавляли игры и танцы ведущих. В этот день под открытым небом развернулась настоящая дискотека: дети не могли усидеть на месте и вместе веселились под зажигательные песни ансамблей.

В конце праздника ведущие еще раз поздравили ребят с Международным днем защиты детей и пожелали всем мальчишкам и девчонкам крепкого здоровья и отличного настроения.