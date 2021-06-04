До старта Зеленого Марафона от Сбера осталось меньше суток. Можно участвовать онлайн

До старта Зеленого Марафона осталось меньше суток. Уже завтра, 5 июня, спортивный праздник Сбера состоится в 180 городах России. В Тюмени и в Тобольске забег впервые пройдёт в онлайн-формате.

Чтобы стать участником мероприятия, необходимо по ссылке или в App Store и Google Play скачать мобильное приложение "Зеленый Марафон" и с его помощью пробежать одну из четырёх дистанций - 4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Среди мужчин и женщин на каждой дистанции будут определены 180 самых быстрых участников. Они получат различные призы – смарт-дисплей SberPortal, подписку СберПрайм на 1 год, кубки и медали Зелёного Марафона.

Бежать онлайн можно 5 июня в любое удобное время суток с 00:00 до 24:00. Добежав до финишной зоны с 10 до 17 часов, участники забега получат специальный сувенир.

В Тюмени будет три финишных зоны:

набережная реки Туры (у конторы пароходства);

экопарк Затюменский (ул. Барнаульская, напротив детской площадки);

сквер Якова Неумоева (парк рядом с банком по адресу Рижская, 61).

В Тобольске - на Красной площади у фонтана.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов:

Впервые в Зелёном Марафоне с помощью мобильного приложения может принять участие любой желающий независимо от места проживания. Главная цель проекта в этом году – привлечь внимание к проблемам экологии. Каждый километр, который участник пробежит 5 июня с мобильным приложением, Сбер приравняет к одному рублю. Чем больше километров – тем больше рублей в общую копилку, деньги из которой пойдут на посадку деревьев в регионах России. Поэтому каждый участник забега может присоединиться к масштабной экологической акции и внести свой вклад в озеленение нашей страны.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка в рамках проведения Зеленого Марафона реализует ряд собственных экологических инициатив. В Тюмени у главного офиса банка по адресу: улица Рижская, 61 установлены две скамейки от компании "Умная среда". Они изготовлены из 84 килограммов пластиковых отходов, направленных Сбером на переработку. В день проведения Зеленого Марафона в Тюмени и Тобольске банк организует посадку деревьев и сбор отработанных батареек.

Проект Зелёный Марафон реализуется совместно с Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" и платформой СберВместе. На сайте Зелёного Марафона размещена подробная информация и правила участия в онлайн-забеге.