В 2021 году в Тюменской области откроют семь новых школ и шесть детских садов

В Тюменской области строятся 10 школ и 10 детских садов, из них в Тюмени — 4 школы и 9 детских садов.

В 2021 году откроются 7 школ: в ЖК Звездный и на улице Зелинского в Тюмени, а также в Вагайском, Тобольском, Уватском и Ялуторовском районах. Также в этом году завершится строительство 6 новых детских садах.

Также в этом году началось строительство школы на 1200 учебных мест в микрорайоне Ново-Патрушева и 3 детских садов в микрорайонах Антипино, Березняковский и Ямальский-2.