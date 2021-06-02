В 2021 году в Тюменской области откроют семь новых школ и шесть детских садов

17:10 02 июня 2021
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В Тюменской области строятся 10 школ и 10 детских садов, из них в Тюмени — 4 школы и 9 детских садов.

В 2021 году откроются 7 школ: в ЖК Звездный и на улице Зелинского в Тюмени, а также в Вагайском, Тобольском, Уватском и Ялуторовском районах. Также в этом году завершится строительство 6 новых детских садах.

Также в этом году началось строительство школы на 1200 учебных мест в микрорайоне Ново-Патрушева и 3 детских садов в микрорайонах Антипино, Березняковский и Ямальский-2.

Теги: детские сады , строительство , школа
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