На набережной Тюмени покажут сериал о креативных индустриях

Показ 6-серийного фильма о развитии креативных индустрий в Тюменской области соитоится 7 июня на веранде мультицентра "Контора пароходства", начало - в 20:00. В сериале отражены истории тюменцев, которые реализовывали нетипичные проекты в разные годы и меняли отношение к региональным событиям, нестандартным подходам.

Сериал рассказывает о трудностях реализации, заработке, развитии города, креативном подходе и закрытии проектов. Зрители увидят шесть серий, гостей бесплатно угостят газировкой и попкорном.

Тюменцы познакомятся с деятельностью Веры Сараевой, одной из основательниц кофейни "Книжка", Дарьей Новиковой, создательницей "Никто не спит", фолк-группы Gilead, Михаила Чащина, одного из организаторов этнофестиваля "Небо и Земля". А также с Семеном Литвиненко, основателем антитакси "Грачи", Катей Кроневальд, одной из основательниц мастерской "Налегке", Юлией Саначиной, руководителем фестиваля уличного искусства "Морфология улиц", Иваном Шмониным, руководителем проекта Extreme Team, Ириной Неуйминой, одной из создателей скейт-парка SibSub, и Александром Назаровым, основателем студии "Лайтшоп". Над сериалом работали видеографы из тюменской студии Wake up.

Регистрация на участие в мероприятии здесь.