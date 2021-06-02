В логе реки Тюменки нашли старинные костные останки

В Тюмени проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных останков в логе реки Тюменки.
В начале мая 2021 года костные останки, принадлежащие двум людям, были обнаружены при проведении работ по облагораживанию территории лога реки Тюменка — недалеко от жилых домов, расположенных по улице Фридриха Энгельса.
"В ходе процессуальной проверки были опрошены очевидцы, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая и другие.
Согласно заключению эксперта при исследовании костных останков, давность захоронения составляет не менее 50 лет, вместе с тем, учитывая особенности почвы, не исключается более поздний срок давности их захоронения. Установить причину смерти не предоставляется возможным", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.
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