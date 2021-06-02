Тюменцев ждут проделки-самоделки

В тюменском музее "Городская Дума" ежедневно с 11:00 до 20:00 по предварительной записи проводится необычный мастер-класс "Проделки-самоделки". Гости музея окажутся в настоящей мастерской по созданию очаровательных птиц.

Участникам потребуется лишь немного ловкости и воображения, чтобы картонная сова начала хлопать крыльями и моргать, ведь лесной обитатель выставки "Окно в природу" смотрит с ветки и очень ждёт, когда же юные изобретатели придут с ним поиграть.

Продолжительность мастер-класса составляет 30 минут. Музей "Городская Дума" расположен по адресу: ул. Ленина, 2. Стоимость участия 100 рублей с человека. При покупке билета онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 95 рублей. Обязательна предварительная запись, телефон: +7 (3452) 46-11-59. Возрастная категория 6+