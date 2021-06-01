В Тюменской области стартовал ЕГЭ

Более 1,5 тысяч выпускников в регионе написали первые экзамены по выбору: литературе, химии и географии.

В этом году экзамен по химии выбрали 965 ребят, литературу – около 600, географию – более 200 одиннадцатиклассников.

Для проведения экзаменационной кампании в этом году в регионе организовано 50 пунктов проведения экзаменов, 17 из них находятся в Тюмени, остальные — в городах и районах Тюменской области.

Основной период ЕГЭ продлится с 31 мая по 25 июня, а 28, 29 июня и 2 июля – резервные дни.