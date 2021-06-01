Тюменская партия пенсионеров выступает за отмену ЕГЭ

Три четверти россиян связывают ухудшение качества российского образования с введением Единого государственного экзамена, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В Партии пенсионеров уверены, что не подтвердившая своей эффективности система единого государственного экзамена и сведение проверки знаний учеников к механическому тестированию – тупиковый путь развития для российского образования и экономики страны в целом.
Согласно данным опросов ВЦИОМ последних лет, более 77% граждан считают, что качество знаний ухудшается из-за того, что учителя вынуждены натаскивать учеников только на прохождение тестов. Отмена тестовой части экзамена позволила бы выявить реальный уровень знаний, уверены 65% респондентов.
Исследование Тюменского государственного университета показало отсутствие связи между баллом ЕГЭ и успеваемостью в вузе. Аналитики не увидели практически никакой корреляции. Фактически только совсем низкий балл надежно предсказывает плохую успеваемость. Но после преодоления этого порога, по мнению авторов исследования, балл ЕГЭ почти ни о чем не говорит.
Руководитель регионального отделения Партии пенсионеров в Тюменской области Владимир Селиванов прокомментировал позицию партии по вопросу ЕГЭ:
"Партия пенсионеров выступает за отмену ЕГЭ, потому что на сегодняшний день эта система доказала свою несостоятельность, работая лишь на достижение балльного результата. Все школьное обучение затачивается на получение хорошего балла в этой лотерее под названием ЕГЭ. Чем балл выше, тем больше шансов поступить на бюджетное место.
Наша партия предлагает вернуть классическую общеобразовательную школу, которая эффективно действовала исторически на территории России. Сейчас, чтобы получить высокий балл на ЕГЭ и поступить в хороший вуз надо готовиться за деньги — на специальных курсах или у репетиторов, поскольку базовое образование не справляется с подготовкой к экзамену, несмотря на то, что последние два года в школе ученики учатся только тому как сдать ЕГЭ, а не получают знания по программе. Партии пенсионеров уверена, что недопустимо ради количественных характеристик лишать молодое поколение возможности овладеть глубокими знаниями.
Система образования обязана готовить системно и комплексно обученных выпускников. Государство должно выступить гарантом безопасности модернизационных изменений в сфере отечественного образования с целью недопущения негативных последствий заимствования "западных" ценностей, чуждых российской ментальности. Государство должно стать ключевым заказчиком и спонсором образования. Отношение государства к образованию как к стратегически важной сфере обеспечения национальной безопасности должно приобрести характер ответственной заботы".
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