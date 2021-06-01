Тюменская партия пенсионеров выступает за отмену ЕГЭ

Три четверти россиян связывают ухудшение качества российского образования с введением Единого государственного экзамена, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В Партии пенсионеров уверены, что не подтвердившая своей эффективности система единого государственного экзамена и сведение проверки знаний учеников к механическому тестированию – тупиковый путь развития для российского образования и экономики страны в целом.

Согласно данным опросов ВЦИОМ последних лет, более 77% граждан считают, что качество знаний ухудшается из-за того, что учителя вынуждены натаскивать учеников только на прохождение тестов. Отмена тестовой части экзамена позволила бы выявить реальный уровень знаний, уверены 65% респондентов.

Исследование Тюменского государственного университета показало отсутствие связи между баллом ЕГЭ и успеваемостью в вузе. Аналитики не увидели практически никакой корреляции. Фактически только совсем низкий балл надежно предсказывает плохую успеваемость. Но после преодоления этого порога, по мнению авторов исследования, балл ЕГЭ почти ни о чем не говорит.

Руководитель регионального отделения Партии пенсионеров в Тюменской области Владимир Селиванов прокомментировал позицию партии по вопросу ЕГЭ: