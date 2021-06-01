Тюменские прокуроры выявили более 800 нарушений в ЖКХ

За четыре месяца 2021 года тюменские прокуроры выявили 868 нарушений закона в сфере ЖКХ.

Для их устранения внесено 269 представлений, 124 протеста, объявлено 91 предостережение, в суды направлено 46 исков. По актам прокурорского реагирования 151 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 38 — к административной. По материалам прокуратуры возбуждено 5 уголовных дел.

Так, прокуратура Калининского округа Тюмени выяснила, что ООО "УК "ЖКХ-Стандарт" не заключило договор со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования многоквартирного дома по улице Аграрной в Тюмени. Прокуратура внесла представление, нарушения устранены.

Тобольская межрайонная прокуратура установила, что управляющая компания ООО "Велес" ненадлежащим образом содержала общее имущество в двух многоквартирных домах. В отношении директора прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). По результатам рассмотрения дела он оштрафован на 25 тыс. рублей.