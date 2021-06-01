В Тюмени представят выставку "Во что ты была одета?"

Фото предоставлено пресс-центром "Конторы пароходства"

В Тюмени 19 и 20 июня пройдет выставка "Во что ты была одета?", состоящая из реальных историй изнасилований и воссозданных образов одежды, которая была одета на женщинах в этот момент. Вместе с экспозицией запланирована насыщенная образовательная программа на темы как физического, так и эмоционального насилия. Все мероприятия пройдут в тюменском мультицентре "Контора пароходства".

Каждую инсталляцию будет сопровождать краткое описание самого случая. Организаторы собирают реальные истории, в каждой они сохранят анонимность. Рассказать о ситуации, произошедшей с вами можно по ссылке.

Образовательная программа поделена на два блока. В первом, 19 июня, расскажут о профилактике насилия: как его предотвратить, как распознать, что это происходит с кем-то из окружения. Запланированы лекции психологов, в том числе интерактивы для гостей по теме треугольника Карпмана. В завершении вечера пройдет событие в формате TRUE story: мужчины со сцены расскажут реальные истории насилия, которыми поделились женщины.

20 июня пройдет второй блок образовательной программы. Он направлен на ситуацию "после": что делать когда это уже случилось, куда идти и к кому обращаться за помощью. День начнется с семинара для психологов, затем пройдут лекции о воспитании детей и мастер-класс по самообороне.

"Наша цель показать обществу, что понятие насилия гораздо более емкое, глубокое и серьезное. Оно бывает не только сексуальное, но и моральное: это буллинг в школе, газлайтинг, домашнее насилие и многое другое. Мы ждем и студентов, и родителей. Уверены, им будет важно посетить не только арт-инсталляцию, но и образовательную программу, — рассказала Юлия Павлухина, организатор проекта, практикующий психолог.

Мультицентр "Контора пароходства" выступает партнером мероприятия. Арт-проект "Во что ты была одета?" был создан в 2013 году по инициативе профессоров Джен Брокмэн и Мэри А. Вьяндт-Йебер, возглавляющих центры профилактики сексуального насилия двух университетов Канзаса и Арканзаса в США. За 8 лет проект охватил более 50 стран мира. Цель выставки — развеять миф, что жертвами изнасилования становятся только те, на ком была чересчур открытая или "провокационная" одежда.