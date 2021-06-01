В Тюменской области родители могут получить двойную льготу за отдых в детском лагере

До 31 августа 2021 года, оформляя путёвки по программе софинансирования, жители Тюменской области также могут воспользоваться федеральной программой кешбэка в областные детские лагеря и центры.

25 мая была запущена федеральная программа субсидирования детского отдыха. В Тюменской области действует своя программа, в рамках которой родители могут приобрести путевки с долей софинансирования из областного бюджета до 50%.

В этом году каждый родитель может воспользоваться этими льготами одновременно, приобретая путевку по софинансированию, оплачивая свою долю картой "Мир" на сайте лагеря, каждому родителю будет осуществлен возврат в размере 50% от уплаченной суммы.

Таким образом, по подсчетам организаторов детского отдыха, получится не только увеличить охват отдыхающих детей, но и значительно поддержать родителей, особенно тех, кто проживает в сельской местности и имеет низкий доход.

В среднем путевка в детский лагерь на 2 недели обойдется тюменским жителям в пределах от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с учетом кешбэка. Максимальный размер кешбэка составляет 20 тысяч рублей. Такую сумму получат родители, покупающие путёвки по коммерческой цене.

Чтобы получить кешбэк за путёвку, приобретаемую по программе софинансирования, необходимо:

1. Записаться на приём к специалисту через систему электронного бронирования путёвок "Электронная очередь" на сайте leto.admtyumen.ru.

2. Собрать необходимый пакет документов, для оформления путёвки на условиях софинансирования.

3. Зарегистрировать Вашу карту "Мир" в программе лояльности на сайте https://privetmir.ru/.

4. Прийти в назначенную дату и время на приём к специалисту лагеря с пакетом документов. При себе также необходимо иметь карту "Мир" (ранее зарегистрированную в программе лояльности), сотовый телефон с доступом в интернет для осуществления оплаты.

5. Пройти процедуру проверки документов, получить расчет доли софинансирования родителя (законного представителя) (50%, 70% или 100%).

6. Осуществить оплату картой "Мир" на сайте лагеря по специализированной ссылке, предоставленной Вам специалистом.

7. Подтвердить факт успешной оплаты у специалиста и получить путёвку (бланк строгой отчетности) на руки.

Приём родителей (законных представителей) осуществляется специалистками лагеря в офисах или по месту нахождения лагеря.

В течение лета для записи на приём к специалисту через "Электронную очередь" доступны путёвки в следующие лагеря:

3 летняя смена: "Энергетик", "Родник", "Спутник" (Сорокинский район), "Русичи" (Викуловский район);

4 летняя смена: "Энергетик", "лагерь им. Ю.А. Гагарина" (Заводоуковск), "Спутник", "Берёзка" (Казанский район);

5 летняя смена: "Серебряный бор", "Энергетик", "Дружба-Ямал", "лагерь им. Ю.А. Гагарина", "Спутник", "Прометей" (Сладковский район), "Русичи";

6 летняя смена: "Алые паруса", "Серебряный бор", "Энергетик", "Дружба-Ямал", "Дружба" (Ишим).