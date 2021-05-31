Двухлетняя тюменка отравилась крысиным ядом

Фото: ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»

На станцию скорой помощи в Тюмени поступил вызов от бабушки, которая сообщила, что ее двухлетняя внучка нашла банку с крысиным ядом на балконе и, вероятно, часть успела съесть.

"Сейчас меня с ней рядом нет — я на даче, но делаю все, что в моих силах, чтобы помочь. По моему совету ребенку родители оказали первую помощь: промыли рот, удалив все кусочки с крысиным ядом, вызвали рвоту, надавив пальцем на корень языка", — рассказала женщина.

По указанному в Тюмени адресу бригада скорой прибыла через 13 минут после поступления вызова. Медики проводили осмотр и оказывали экстренную помощь малышу: промыли желудок с помощью назогастрального зонда и госпитализировали в Областную клиническую больницу №2.

Медики скорой помощи приводят пошаговый алгоритм действий, если вдруг маленький ребенок выпил или съел крысиный яд:

— сядьте на стул и положите ребенка так, чтобы он своим животиком упирался в ваше колено, зажмите его ноги своими ногами, и пальцем извлекайте кусочки ядовитого вещества из ротовой полости: подушечкой пальца ведите по щеке до уровня глотки, затем разворачиваете палец и захватываете фрагменты отравы сбоку, как крючком, и спускаете вниз по языку, выбрасывая наружу. Повторите так несколько раз — справа и слева, до тех пор, пока все не удалите.

— второй этап — удаление мелких частиц ядовитого вещества: обмотайте палец намоченным в чистой воде бинтом, зажав в руке оставшийся кусок – так он не спадет, и по описанному выше алгоритму очищайте ротовую полость. Бинт меняем несколько раз.

— попытайтесь вызвать рвоту без воды, если ядовитое вещество было в жидком виде: надавите на корень языка пальцем. После дайте ребенку попить воды.

— вызовите бригаду скорой помощи со стационарного телефона по номеру 03, с сотового – 103.

Последствия отравления крысиным ядом — нарушение сознания, нарушение работы сердца, желудочно-кишечного тракта.

Профилактика отравления у детей химическими веществами и реагентами: нельзя разбрасывать яд по полу, оставлять емкости с опасными веществами в местах, до которых ребенок может дотянуться, добраться с помощью стула.