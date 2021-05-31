Тюменские подростки на форуме #Яздесь узнали, как креативно проявить себя

28 мая на Набережной собрались активные и творческие подростки, чтобы обсудить актуальные вопросы, найти себя и познакомиться со сверстниками. В этот день у "Конторы пароходства" работали тематические воркшопы: Музыка, Медиа, Art, Городская среда, Технологии, Street культуры.

Каждый выбрал актуальное для себя направление, познакомился с известными федеральными и тюменскими спикерами и получил массу полезной информации.

Участники направления медиа с руководителем, креативным продюсером "Медиаполиса" Андреем Зубовым поговорили про качественный контент, как не зависеть от мнения окружающих при ведении собственного блога и где развиваться в данной сфере в Тюмени. На онлайн-включении федеральный спикер, психолог и подкастер Игорь Бондарь поделился лайфхаками публичных выступлений и рассказал, как обрести уверенность в себе.

На мастер-классе "Аrt" художник, участник выставок и фестивалей в России и за рубежом Георгий Елаев рассказал об основных тенденциях и проблемах в современном искусстве и о том, как музеи адаптируются к переменам. Участники продемонстрировали свои творческие способности и создали яркие холсты, где каждой смог проявить фантазию.

На форуме работали развлекательные площадки: участники и гости форума соревновались в игровые приставки, устраивали танцевальные баттлы и позировали на тематических фотозонах.

Фишкой форума стал арт-объект, где ребята выбирали подходящий для себя навык, который приведет к успеху, один из лидирующих – креативность.

Работа завершилась подведением итогов, выступлением артистов и праздничным салютом. Участники сформировали предложения, которые помогут развить популярные современные направления и дать подросткам пространства и возможности для самореализации, сообщили в социально-реабилитационном центре "Семья".