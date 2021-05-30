В Тюмени стартовал новый сезон летнего проекта #СпортивныйЗаряд

Третий сезон летнего проекта #СпортивныйЗаряд начался с 28 мая. Горожане могут бесплатно заниматься спортом на уличных площадках, при чем делать это можно даже в офисной одежде.

Проект был запущен в 2019 году по инициативе администрации города при взаимодействии с городским департаментом по спорту и молодежной политике, а также в партнерстве со спортивными и фитнес-клубам. Первая в этом году зарядка состоялась на Цветном бульваре. В ней приняли участие более 30 человек. 10-минутную разминку провела тренер одного из тюменских атлетических клубов, инструктор проекта "Стоп Ковид-19" Эвелина Ильиных.

В течение всего лета все желающие смогут бесплатно заниматься различными направлениями физкультурных активностей у профессиональных тренеров местных фитнес-клубов три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам. Для тренировок определили 13 открытых площадок в различных частях города: в их числе сквер Якова Неумоева, сквер Казачьи луга, бульвар Гостеприимства, экопарк "Затюменский", Масловский взвоз и другие, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.